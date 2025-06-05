Сейчас этот фильм является одним из самых популярных на стриминговой платформе Netflix. В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете ленты и стоит ли ее смотреть.

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Что известно о фильме "Соучастник"

По словам зрителей, лента "Соучастник" – это просто уникальная работа Майкла Манна.

"Соучастник" – это американский проект 2004 года, который сняли в жанре криминального триллера. В ленте главную роль сыграл Том Круз. Это фильм, в котором понимаешь героев, их мотивацию и их жизненные принципы.

По сюжету, эта ночь началась, как и все остальные. Макс – главный герой, обычный таксист с хорошей репутацией и амбициями открыть свою компанию найма лимузинов в аренду. Но всего лишь один клиент, который попался ему на пути, меняет его жизнь навсегда.

"Соучастник": смотрите онлайн трейлер фильма

Таксист неожиданно подсаживает к себе загадочного пассажира и уже совсем скоро он понимает, что стал заложником профессионального киллера. Пожилой наемник, по имени Винсент должен выполнить около пяти смертельных заданий уже до рассвета.

Конечно, Макс будет искать способа вырваться из этой ловушки, но каждая попытка сбежать больше напрягает атмосферу вокруг и затягивает его в смертельно опасную игру.