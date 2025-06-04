Абсолютно разные жанры, настроения и эмоции, которые вы можете почувствовать во время просмотра. Поэтому выбирайте своего фаворита из подборки Кино 24 со ссылкой на Netflix и наслаждайтесь уже сегодня – с друзьями или в одиночку.

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"Отпуск вслепую"

На первой строчке среди самых популярных лент на Netflix снова оказалась украинская мелодраматическая комедия, в которой главную роль сыграла Татьяна Малкова и Даниэль Салем.

В центре сюжета успешная киевская бизнес-леди, которую очень уважает руководство из-за ее трудолюбия, однако ненавидит весь коллектив из-за ее чрезмерного контроля. Поэтому, чтобы немного отдохнуть от своей руководительницы, ее подчиненные отправляют ее в отпуск, который станет для нее настоящей неожиданностью.

"Отпуск вслепую": смотрите онлайн трейлер фильма

На вершине украинских Карпат девушку ожидает множество сюрпризов, приключений и знакомств, которые точно не смогут поддаться ее контролю.

"Собачки"

Второе место на стриминговой платформе Netflix также заняла украинская лента под названием "Песики". В анонсе к этому фильму можно прочитать такие слова: "Она превращает мужчин в собак, а они ее – в человека". Сюжет комедии рассказывает о Яне, которая является амбициозной карьеристкой, однако холостячкой, которой никогда не везет в личной жизни. Поэтому однажды она случайно накладывает на себя настоящее проклятие. Теперь мужчины, с которыми она имеет какие-либо романтические отношения, превращаются в собачек. "Собачки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бабушки"

О ленте "Собачки", которая занимает третье место по популярности на стриминговой платформе, говорят, что во время просмотра можно перенестись в прошлое. Ведь она дарит атмосферу фильмов 90-х – в положительном смысле.

Это невероятно добрый, теплый фильм, основанный на реальных событиях. По сюжету мужчина, который потерял маму, решает почтить ее память, открыв итальянский ресторан, в котором будут работать бабушки.

"Бабушки": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в списке самых популярных фильмов на Netflix:

"Улица страха: Королева выпускного"

"Опустошение"

"Соучастник"

"Вне юрисдикции"

"Большая прогулка"

"Плохое влияние"

"Тролли: Снова вместе"

Выбирайте ленту себе по вкусу и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.

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