Сегодня же в Украине снова на каждом шагу слышен язык агрессора. Алексей Гнатковский ответил, что он думает об этом явлении. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на "Экзамен".

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Алексей Гнатковский о языковом вопросе в Украине

Алексей Гнатковский отметил, что во все времена так происходило: люди выбирали для себя более сознательный путь, но впоследствии случались "откаты". Именно так произошло после начала полномасштабной войны в Украине. В 2022 году многие украинцы активно начали переходить на родной язык. А уже сегодня, к сожалению, в стране снова все чаще звучит язык агрессора.

Он отметил, что в этой ситуации нужно мыслить прагматично – стоит задуматься, что именно следует сделать, чтобы повлиять на эту тенденцию. Гнатковский подчеркнул, что важно, чтобы украинский язык в Украине был также вопросом коммерческой выгоды.

Надо, чтобы украинский язык был языком преподавания в вузах. На работу тебя не возьмут, если ты не говоришь на украинском. Все это есть. Но это лишь номинально. А оно, кур*а, штокает и какает. Сейчас, в это время. Оно штокает и какает,

– отметил Гнатковский.

Интервью Алексея Гнатковского: смотрите видео онлайн

Кроме того, звезда "Довбуша" признался, что вопрос русскоязычных военных для него абсолютно понятен. Он отметил, что не стоит оправдывать то, что гражданский человек не переходит на украинский, тем, что военные также являются русскоязычными. Ведь военные думают о борьбе на фронте и не имеют времени, чтобы переходить на украинский или изучать его.

Также он подчеркнул, что важно, чтобы военные, которые вернутся домой после нашей победы, видели, за какую страну они боролись.

Язык – только одна часть того, что заполонено. Территории – не самое важное, что нас отобрали. Заполнили, оккупировали наши души и наши сердца оккупированы, наши умы оккупированы,

– отмечает Алексей.

Алексей Гнатковский всегда отмечает, что основой, на которой должна строиться украинская нация, является язык, культура и образование. Поэтому каждому украинцу стоит сделать сознательный выбор.

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