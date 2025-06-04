Сьогодні ж в Україні знову на кожному кроці чути мову агресора. Олексій Гнатковський відповів, що він думає про це явище. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на "Екзамен".

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Олексій Гнатковський про мовне питання в Україні

Олексій Гнатковський зазначив, що у всі часи так відбувалося: люди обирали для себе свідоміший шлях, але згодом траплялися "відкати". Саме так сталося після початку повномасштабної війни в Україні. У 2022 році багато українців активно почали переходити на рідну мову. А вже сьогодні, на жаль, у країні знову дедалі частіше лунає мова агресора.

Він зауважив, що в цій ситуації потрібно мислити прагматично – варто задуматися, що саме слід зробити, аби вплинути на цю тенденцію. Гнатковський підкреслив, що важливо, аби українська мова в Україні була також питанням комерційної вигоди.

Треба, щоб українська мова була мовою викладання у вишах. На роботу тебе не візьмуть, якщо ти не говориш українською. Все це є. Але це лише номінально. А воно, кур*а, штокає і какає. Зараз, у цей час. Воно штокає і какає,

– зазначив Гнатковський.

Інтерв'ю Олексія Гнатковського: дивіться відео онлайн

Окрім того, зірка "Довбуша" зізнався, що питання російськомовних військових для нього є абсолютно зрозумілим. Він зазначив, що не варто виправдовувати те, що цивільна людина не переходить на українську, тим, що військові також є російськомовними. Адже військові думають про боротьбу на фронті й не мають часу, щоб переходити на українську чи вивчати її.

Також він підкреслив, що важливо, аби військові, які повернуться додому після нашої перемоги, бачили, за яку країну вони боролися.

Мова – тільки одна частина того, що заполонено. Території – не найважливіше, що нас відібрали. Заполонили, окупували наші душі та наші серця окуповані, наші уми окуповані,

– зазначає Олексій.

Олексій Гнатковський завжди наголошує, що основою, на якій має будуватися українська нація, є мова, культура та освіта. Тому кожному українцю варто зробити свідомий вибір.

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