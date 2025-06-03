У такі періоди важливо зробити паузу та знайти мотивацію. Якщо ви випускник, який хвилюється за своє майбутнє, або ж просто людина, яка втратила сенс життя, Кіно 24 зібрали для вас добірку крутих фільмів, які допоможуть знайти цьому рішення.

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"У гонитві за щастям"

Це біографічна драма, заснована на реальній історії, яка трапилася за часів Великої американської депресії 30-х років.

У центрі сюжету Кріс Гарнер, який залишився на руках із маленькою дитиною, без власного житла та жодних коштів для існування. Однак він не просто зміг вижити, а став справжнім мільйонером.

Чоловік почав свій шлях з проживання в громадському туалеті вокзалу Сан-Франциско, а в результаті отримав роботу, на якій заробив цілий маєток. Тож, якщо вам не вистачає мотивації для життя, вам точно варто обрати для перегляду саме цю стрічку.

"У гонитві за щастям": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сім душ"

У центрі сюжету драма Бен, який є торговим агентом і вже довго марнує своє життя на те, що живе минулим і жалкує про те, чого не зробив, чого не сказав і тому подібне. Він перебуває в постійній депресії та занепаді. Апатія – це його постійний стан.

І коли життя котиться на самісіньке дно, він знайомиться з Емелі. Вона стає справжнім промінчиком світла в його житті та доводить Бену, що велике кохання та справжня любов здатні витягнути людину із найбільшого занепаду.

"Сім душ": дивіться онлайн трейлер фільму

"Завжди кажи "Так""

Ця комедійно-мелодраматична стрічка ідеально підійде для всіх тих, які бояться ризикувати, пробувати щось нове та відповідати "так" на будь-які пропозиції.

Саме так поводився депресивний головний герой, який звик казати слово "ні": чи то друзям, які його кудись кличуть, чи то близьким, які запрошують його поринути в якусь пригоду.

Та одного дня все змінюється. Тепер він вирішує відповідати згодою на всі пропозиції. І лише час покаже, до чого це може призвести.

"Завжди кажи "Так"": дивіться онлайн трейлер фільму

Дивіться також найновіший серіал "І просто так", про який сьогодні гудить уся мережа. Що відомо про стрічку – читайте за посиланням.