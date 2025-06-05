Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix. В материале узнаете больше подробностей нового сезона.

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Что известно о 3 сезоне сериала "Джинни и Джорджия"

Известно, что в третьем сезоне будет 10 эпизодов и все они уже доступны для просмотра на Netflix.

Больше драмы. Больше чувств. Больше беспорядка. Готовы, персики?

– говорится в заметке.

Напомним, второй сезон завершается арестом Джорджии, а ее семья оказывается на изломе доверия, любви и правды, поэтому семья оказывается под угрозой.

В третьем сезоне Джинни будет пытаться разобраться с собой и найти опору в этом нестабильном мире, полном лжи и несправедливости.

"Джинни и Джорджия": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

И пока Пол, Джо и другие персонажи будут сталкиваться с испытаниями, которые изменят все, прошлое снова и снова будет напоминать о себе.

Настоящие поклонники ленты уже с нетерпением ожидают просмотра новейших эпизодов. Поэтому нечего терять времени, 3 сезон уже ждет вас!

Кстати, если вы предпочитаете просмотр лент на Netflix, то обратите внимание на самый популярный высокорейтинговый боевик, который стал фаворитом украинцев на стриминговой платформе.