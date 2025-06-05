У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де зараз акторка, як змінилась та чим займається сьогодні.

Дивіться також Найпопулярніший високорейтинговий бойовик, який став фаворитом українців на Netflix

Як змінилась зірка "Київ вдень та вночі" Оксана Аврам

Глядач познайомився з Оксаною Аврам у перших епізодах реаліті-шоу "Київ вдень та вночі". Там дівчина пройшла справжню трансформацію – від скромної та невпевненої у собі дівчини до впевненої у собі та красивої жінки.

Саме такою і залишилась Оксана Аврам. Наразі вона більше не з'являється на екранах телебачення, однак прихильники можуть стежити за її життям у соцмережах, адже дівчина активно веде свій інстаграм. Хоча раніше Оксана проживала у Львові, зараз вона є уже справжньою столичною пані, якій таки вдалося підкорити Київ.

Вона часто подорожує і ділиться цим зі своїми підписниками. Окрім того, Оксана має свідому проукраїнську позицію: дівчина організовує збори та таким чином наближає перемогу України над російським агресором.

Деталі особистого життя Оксана не розголошує, однак очі дівчини сяють, а сама вона має приголомшливий вигляд та точно варта щирого кохання – у найкращих його проявах.

До речі, раніше ми також показували, де зараз та як змінилась Віра із серіалу "Впізнай мене". Дивіться – за посиланням.