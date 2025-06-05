В материале Кино 24 рассказываем, где сейчас актриса, как изменилась и чем занимается сегодня.

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Как изменилась звезда "Киев днем и ночью" Оксана Аврам

Зритель познакомился с Оксаной Аврам в первых эпизодах сериала "Киев днем и ночью". Там девушка прошла настоящую трансформацию – от скромной и неуверенной в себе девушки до уверенной в себе и красивой женщины.

Именно такой и осталась Оксана Аврам. Сейчас она больше не появляется на экранах телевидения, однако поклонники могут следить за ее жизнью в соцсетях, ведь девушка активно ведет свой инстаграм. Хотя раньше Оксана проживала во Львове, сейчас она является уже настоящей столичной дамой, которой таки удалось покорить Киев.

Она часто путешествует и делится этим со своими подписчиками. Кроме того, Оксана имеет сознательную проукраинскую позицию: девушка организует сборы и таким образом приближает победу Украины над российским агрессором.

Детали личной жизни Оксана не разглашает, однако глаза девушки сияют, а сама она имеет потрясающий вид и точно стоит искренней любви – в лучших его проявлениях.

Кстати, ранее мы также показывали, где сейчас и как изменилась Вера из сериала "Узнай меня". Смотрите – по ссылке.