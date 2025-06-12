Однако большую популярность Жданов получил благодаря сериалу "Поймать Кайдаша". В материале Кино 24 рассказываем, где сейчас актер и как война изменила его жизнь.

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Где сейчас и как изменился Виктор Жданов

57-летний Виктор Жданов родился на Херсонщине, а уже с 2000 года работал в Донецком национальном академическом театре. Однако после оккупации Донецка в 2014 году он переехал в Киев. И с этого момента фильмография актера начала наполняться большим количеством киноработ.

Большая война сильно повлияла не только на моральное состояние, но и на его личную жизнь. Виктор развелся с женой и уже не проживает вместе с ней. Правда, признается: после 24 февраля 2022 года стал очень сентиментальным и чувствует свой значительный внутренний рост.

Выросли и разошлись. Однако мы все равно семья. Это не мешает. У меня к ней большое уважение, она сформировала меня таким, каким я есть,

– отмечал Виктор.



Виктор Жданов / Фото с фейсбука актера

Сейчас он продолжает строить свою карьеру и пользуется большим спросом как в театре, так и в кино. Кроме этого, актер занимает четкую проукраинскую позицию: участвует в благотворительных инициативах, поддерживает военных. Он ежедневно доказывает, что стоит делать свой вклад в борьбу. Виктор Жданов является ярким примером любви к своей стране.

Кстати, мы также рассказали, где сейчас актриса, которая сыграла роль Татьяны в легендарном украинском сериале "Поймать Кайдаша". Читайте подробности – по ссылке.