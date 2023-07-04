Как изменились актеры сериала "Школа" и где они: фото звезд тогда и сейчас

Украинский сериал "Школа" захватил телеэкраны в 2018 году. Его актеры стали фаворитами подростков и популярными звездами сейчас. Где находятся звезды сериала и как они выглядят – смотрите дальше.

Украинский подростковый сериал "Школа" выходил на протяжении 2018 – 2019 годов. Он рассказывал о жизни современных подростков, их проблемах в школе, взаимоотношениях с учителями и родителями. В главных ролях были Анна Тринчер, Богдан Осадчук, Янина Андреева, Никита Вакулюк, Елена Курта, Вячеслав Богушевский и другие. Режиссерами фильма стали Ирина Литвиненко, Сергей Толкушкин и Сергей Уманец.

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Сериал имел успех в прокате, но собрал разные реакции от критиков. В то же время, тогдашние подростки-актеры сегодня стали известными звездами и любимцами многих. 24 Канал расскажет, кто они сейчас и где находятся.

Ирина Кудашова

Актрисе Ирине Кудашовой, сыгравшей Нику в сериале, сегодня 23 года. Она продолжает заниматься актерской карьерой – снялась в фильме "Інший Франко" и "Смак свободи" (премьера будет зимой). Судя по биографии в профиле Ирины, она живет в Польше.



Как изменились звезды "Школы" / Коллаж Кино24

Елизавета Василенко

Лиза Василенко сыграла в "Школе" Лолу, а после первого успеха уехала в Россию. Впервые девушка попала в скандал из-за фразы: "лучше сдохнуть здесь (в России – 24 Канал), чем в Украине". В начале российского вторжения Лиза вроде бы поддержала украинцев, но теперь закрывает глаза на войну. В мае актрису увидели в Дубае за поцелуями с россиянином, рэпером Моргенштерном.



Как изменились звезды "Школы" / Коллаж Кино24

Александр Петренко

Актер и модель Александр Петренко запомнился зрителям в роли Павла. В 2021 году он женился на модели Ангелины Пиртсхалави. Сейчас Александр находится в США.



Как изменились звезды "Школы" / Коллаж Кино24

Анна Тринчер

Анна Тринчер, сыгравшая в сериале школьницу Нату, сегодня – известная певица и актриса. Она остается в Украине и развивает свою карьеру в разных областях, сосредоточившись в основном на музыке. В 2022 году Анна Тринчер вышла замуж за блоггера Александра Волошина.



Как изменились звезды "Школы" / Коллаж Кино24

Богдан Осадчук

Богдан Осадчук и Анна Тринчер сыграли пару в сериале, но были вместе и в реальной жизни. Их отношения продолжались около 2 лет до 2020 года. Сейчас Богдан Осадчук находится в Киеве, работает моделью и актером.



Как изменились звезды "Школы" / Коллаж Кино24

Олег Выговский

Олег Выговский – актер и юморист. В детстве Олег мечтал стать футболистом, поэтому продолжает играть в футбол до сих пор. К слову, несколько месяцев назад актер получил травму из-за игры – повредил связки.



Как изменились звезды "Школы" / Коллаж Кино24