Український підлітковий серіал "Школа" виходив упродовж 2018 – 2019 років. Він розповідав про життя сучасних підлітків, їхні проблеми у школі, взаємини з учителями та батьками. У головних ролях були Анна Трінчер, Богдан Осадчук, Яніна Андреєва, Микита Вакулюк, Олена Курта, В'ячеслав Богушевський та інші. Режисерами стрічки стали Ірина Литвиненко, Сергій Толкушкін і Сергій Уманець.
Дивіться також Допоможуть забути про проблеми: 5 комедій на Netflix, які змусять сміятися до сліз
Серіал мав успіх у прокаті, але зібрав різні реакції від критиків. Водночас тодішні підлітки-актори сьогодні стали відомими зірками та улюбленцями багатьох. 24 Канал розповість, хто вони зараз те де перебувають.
Ірина Кудашова
Акторці Ірині Кудашовій, яка зіграла Ніку у серіалі, сьогодні 23 роки. Вона продовжує займатися акторською кар'єрою – знялась у фільмі "Інший Франко" та "Смак свободи" (прем'єра буде взимку). Судячи з біографії у профілі Ірини, наразі вона живе у Польщі.
Як змінились зірки "Школи" / Колаж Кіно24
Єлизавета Василенко
Ліза Василенко зіграла у "Школі" Лолу, а після першого успіху поїхала до Росії. Вперше дівчина потрапила у скандал через фразу: "краще здохнути тут (в Росії – 24 Канал), ніж в Україні". На початку російського вторгнення Ліза начебто підтримала українців, але тепер закриває очі на війну. У травні акторку побачили в Дубаї за поцілунками з росіянином, репером Моргенштерном.
Як змінились зірки "Школи" / Колаж Кіно24
Олександр Петренко
Актор і модель Олександр Петренко запам'ятався глядачам у ролі Павла. У 2021 році він одружився з моделлю Ангеліною Піртсхалаві. Зараз Олександр перебуває у США.
Як змінились зірки "Школи" / Колаж Кіно24
Анна Трінчер
Анна Трінчер, яка зіграла у серіалі школярку Нату, сьогодні – відома співачка й акторка. Вона залишається в Україні та розвиває свою кар'єру у різних сферах, зосередившись здебільшого на музиці. У 2022 році Анна Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина.
Як змінились зірки "Школи" / Колаж Кіно24
Богдан Осадчук
Богдан Осадчук та Анна Трінчер зіграли пару у серіалі, але були разом і в реальному житті. Їхні стосунки тривали близько 2 років до 2020. Зараз Богдан Осадчук перебуває в Києві, працює моделлю та актором.
Як змінились зірки "Школи" / Колаж Кіно24
Олег Виговський
Олег Виговський – актор та гуморист. У дитинстві Олег мріяв стати футболістом, тож продовжує грати у футбол досі. До слова, кілька місяців тому актор отримав травму через гру – пошкодив зв'язку.
Як змінились зірки "Школи" / Колаж Кіно24