Сериал состоит из 100 серий. В центре сюжета – успешный архитектор Денис, который потерял жену Иванну в автокатастрофе, оставаясь с девятилетней дочерью Машей. Девочка стремится найти новую маму, что приводит к появлению в их жизни певицы Альбины. Однако Маша не принимает ее, и впоследствии Денис знакомится с Ольгой, учительницей дочери, что становится началом настоящей любви. В то же время Альбина, не хочет отпускать мужа, поэтому делает все возможное, чтобы разлучить его с новой избранницей.

Хотя сериал и закончился в 2010 году, зрители с удовольствием продолжают просматривать его серии. Кино 24 рассказывает, где сейчас и как изменились звезды этого проекта.

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Александр Никитин

Актер, сыгравший главную роль Дениса, после начала полномасштабного вторжения окончательно переехал в Россию. Он публично не высказывал свою позицию относительно войны, но, вероятно, поддерживает политику Кремля. Мужчина продолжает заниматься актерской деятельностью и участвует в спектаклях в российских городах.

Александр Никитин / Коллаж Кино 24

Магдалена Гурская

Польская актриса, исполнившая роль Ольги, продолжает свою профессиональную деятельность в Польше. После окончания съемок сериала "Только любовь" Магдалена стала мамой. Что интересно, в этой ленте она разговаривала на русском языке, из-за чего ее продублировали на украинском.

Магдалена Гурская / Коллаж Кино 24

Виктория Литвиненко

Актриса покорила украинцев ролью Альбины в сериале. Сейчас она продолжает работать в кино – снимается в фильмах и сериалах (одни из последних – "Врач по зову", "Хрустальные источники"), воспитывает сына и дочь и все чаще появляется в соцсетях и радует поклонников новыми сообщениями.

Виктория Литвиненко / Коллаж Кино 24

Алиса Лукшина

Алиса Лукшина сыграла роль Марии, дочери Дениса. После окончания сериала она снималась во многих украинских лентах, среди которых "Следы, исчезающих" и "Родственные связи". Сейчас актриса живет в Японии, занимается актерской деятельностью и моделингом.

Алиса Лукшина / Коллаж Кино 24

Екатерина Кузнецова

Актриса, которая воплотила на экране Алину, сестру Альбины, продолжает участвовать в спектаклях за рубежом и играть в кино. Например, она появилась в фильме "Поезд в 31 декабря". Кроме этого, Екатерина вышла замуж за бизнесмена российского происхождения, который поддерживает Украину в войне.

Екатерина Кузнецова / Коллаж Кино 24

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как изменились актеры "Поймать Кайдаша" и где они сейчас.