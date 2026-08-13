Их талант заметили некоторые киноагенты прямо на улице, и это стало для них пропуском в жизнь, пишет 24 Канал.

Натали Портман

Актриса родилась в Израиле, но родители решили переехать в США. Ее отец занимался медициной и является специалистом по лечению бесплодия и эндокринологии. А мама – домохозяйка, но сейчас работает агентом дочери.

В 11 лет Натали подрабатывала официанткой в пиццерии, где ее заметили агенты и предложили стать моделью. Сначала девушка согласилась на предложение, но впоследствии передумала. В конце концов ей предложили попробовать свои силы на кастинге в фильм "Леон". Роль девушка получила.

Несмотря на стремительное развитие карьеры, она поступила в Гарвард и получила степень бакалавра в области психологии.

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Натали Портман / Фото Getty Images

Шарлиз Терон

Сегодня знаменитость является обладательницей Оскара, но раньше все было не так. Когда Шарлиз было 19 лет, у нее в кармане было всего 400 долларов и билет в один конец в Лос-Анджелес. Когда она пришла в банк с чеком от матери, сотрудник отказался его принять. Актрисе пришлось устроить скандал, и именно тогда ее заметил агент и дал свою визитку. Через два года Терон уже снималась в фильмах, а через девять – получила Оскар.

Шарлиз Терон / Фото Getty Images

Эштон Катчер

До начала актерской карьеры Эштон планировал стать инженером-биохимиком. Но ситуация изменилась, когда его заметил скаут модельного агентства в одном из баров. Он предложил новому знакомому принять участие в конкурсе талантов. И это стало его счастливым билетом.

Так актер попал и в модельный бизнес, и в кино.

Эштон Катчер в фильме "Эффект бабочки" / Кадр из фильма

Мигель Эрран

Звезда сериала "Бумажный дом" рос в неполной семье, а сам был довольно трудным подростком. Однажды вечером парня на улице заметил Даниэль Гусман – режиссер, который искал актера для фильма "В обмен на ничто". Несмотря на то, что у Мигеля не было никакого опыта в кино, режиссеру удалось разглядеть в нем потенциал. И Мигеля все-таки утвердили на роль.

Во время съемок парень начал учиться на актерских курсах лаборатории Уильяма Лейтона, затем несколько месяцев обучался в Центральном музее Мадрида.

Мигель Эрран / Фото из инстаграма актера

Мел Гибсон

Актер сопровождал своего друга на прослушивание. Выглядел Гибсон не очень, ведь на его лице были следы от недавней драки. Режиссер разглядел в нем "изюминку" и предложил попробовать себя в фильме "Безумный Макс".

Мел Гибсон в фильме "Патриот" / Кадр из фильма

Интересно, что Мел Гибсон возвращается к "Смертельному оружию". По его словам, это лучший сценарий из всей франшизы.