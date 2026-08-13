Как сообщает People, 70-летний актер и режиссер рассказал изданию Collider, что после смерти легендарного Ричарда Доннера именно ему выпала миссия довести франшизу до финала.

По словам Гибсона, еще при жизни Доннер полушутя попросил его подхватить проект, если вдруг его не станет.

Вместе со сценаристом команда работала над текстом, постоянно задавая себе вопрос: "А что бы сделал Доннер?". Результат, по словам Гибсона, получился глубже и зрелее, чем предыдущие части – герои постарели, один вышел на пенсию, другой сидит за столом и набирает лишний вес, а масштабных взрывов станет значительно меньше.



Мел Гибсон планирует снимать фильм "Смертельное оружие" / Фото imdb



То есть вместо очередного экшена о непобедимых крутых парнях нам обещают что-то о уязвимости, возрасте и кабинетной рутине. Рискованно для боевика, честно говоря, но и освежающе.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Проблема лишь одна – и она, как всегда, не творческая, а сугубо голливудская. Готовый сценарий, по словам самого Гибсона, застрял в каком-то "производственном аду", с которого его пока никто не может вытащить.

То есть фильм, по сути, уже написан, актеры теоретически готовы – а вот когда он увидит свет, не знает, похоже, даже сам режиссер.

Напомним: первая "Смертельное оружие" вышла еще в 1987 году, а все четыре части франшизы снял Доннер. Гибсон и Дэнни Гловер анонсировали возвращение к своим ролям еще в 2020-м.

А тем временем другая голливудская звезда – Шон Пенн – сейчас работает над фильмом, связанным с войной в Украине.