Несмотря на то, что сериал "Сваты" когда-то был одним из самых любимых среди зрителей, сегодня стоит помнить о другом. Каждому украинцу важно знать лица тех, кто поддерживает войну, которую ведут российские оккупанты.

К сожалению, некоторые актеры сериала "Сваты" стали именно таким разочарованием, ведь их гражданская позиция пропитана российской пропагандой. В материале 24 Канала рассказываем, кто из актеров сериала "Сваты" оказался предателем и поддерживает Путина.

Кто из актеров сериала "Сваты" поддерживает войну?

Несмотря на то, что когда-то эти актеры подарили большому количеству зрителей немало положительных эмоций после просмотра сериала "Сваты", важно помнить, что сегодня именно они поддерживают Путина и занимают четкую пророссийскую позицию.

Федор Добронравов

Среди них – один из главных и самых узнаваемых актеров сериала "Сваты" Федор Добронравов. В сериале мы помним его в образе Ивана Будько, однако в реальной жизни он публично поддерживает российскую агрессию, оккупантов и желает России победы. Таким образом актер фактически поддерживает Путина, его политику и все смерти, которые приносят российские захватчики на украинскую землю.



Федор Добронравов / Кадр из "Сватов"

Татьяна Кравченко

Когда-то эта актриса также дарила украинцам немало положительных эмоций. Татьяна Кравченко, которая сыграла роль забавной бабушки Валюхи в сериале "Сваты", была едва ли не самой яркой героиней проекта. Однако ее гражданская позиция сегодня не вызывает никаких положительных эмоций.

Она не осуждает войну и поддерживает Путина. Более того – несмотря на то, что родилась в Донецке, актриса спокойно наблюдает за тем, как российские оккупанты убивают украинцев и уничтожают нашу землю.



Татьяна Кравченко / Фото из сети

Олеся Железняк

Еще одна актриса, которая открыто выражает поддержку Путину, – Олеся Железняк. Зрители помнят ее как Ларису Буханкину в сериале "Сваты". Однако после такой позиции многие украинцы предпочитают просто забыть о ней.

Актриса восхищается Путиным и без колебаний записывает для него видеопоздравления, фактически одобряя все те преступления и страдания, которые он принес Украине.



Олеся Железняк / Фото из Википедии

В то же время есть и те актеры, которые выбрали путь сознания и человечности. В частности, украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла взрослую Женю Ковалеву, с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину. Также актер Александр Феклистов осудил российскую агрессию и покинул Россию.