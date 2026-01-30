Следующие серии выйдут 26 февраля 2026 года. Пока зрители ждут продолжения, можно ознакомиться с первыми отзывами украинских поклонников, которые они оставляют под публикациями на Netflix.ua.

Что пишут украинцы о 4 сезоне "Бриджертонов"?

В сети уже появилось большое количество комментариев от тех, кто успел посмотреть первые четыре эпизода четвертого сезона. Большинство зрителей расстроены тем, что остальные серии можно будет увидеть только в феврале. Первые эпизоды сильно заинтриговали поклонников, и многим уже не терпится узнать, как будет развиваться история Бенедикта Бриджертона и Софи Бек.

Некоторые зрители отмечают, что даже отключение света в Украине не помешает им посмотреть новые эпизоды. Другие же испытывают недостаток любимых персонажей из предыдущих сезонов, в частности Энтони и Кейт, а также Кресиды.

Вот, что пишут украинцы:

"Уже 4 серии залетели на одном дыхании, как теперь до 26 февраля жить"

"Делить части – это издевательство! Я хочу все серии немедленно

"Я вчера до 1 ночи смотрела, потому что невозможно оторваться! Жду выход второй части!"

"Как переждать этот месяц?"

"У нас нет света, и у нас есть тепло, у нас нет тепла, то "Бриджертоны" согреют наши сердца"

"Даже отсутствие света не помешает премьере"

"Очень крутой сезон, я сегодня кайфонула!"

"Надеюсь увидеть Кресиду в следующих сериях, хотя бы эпизодически. Как и Энтони с Кейт"

"Так грустно, что у Пенелопы другой голос"

