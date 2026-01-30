Следующие серии выйдут 26 февраля 2026 года. Пока зрители ждут продолжения, можно ознакомиться с первыми отзывами украинских поклонников, которые они оставляют под публикациями на Netflix.ua.
Что пишут украинцы о 4 сезоне "Бриджертонов"?
В сети уже появилось большое количество комментариев от тех, кто успел посмотреть первые четыре эпизода четвертого сезона. Большинство зрителей расстроены тем, что остальные серии можно будет увидеть только в феврале. Первые эпизоды сильно заинтриговали поклонников, и многим уже не терпится узнать, как будет развиваться история Бенедикта Бриджертона и Софи Бек.
Некоторые зрители отмечают, что даже отключение света в Украине не помешает им посмотреть новые эпизоды. Другие же испытывают недостаток любимых персонажей из предыдущих сезонов, в частности Энтони и Кейт, а также Кресиды.
Вот, что пишут украинцы:
- "Уже 4 серии залетели на одном дыхании, как теперь до 26 февраля жить"
- "Делить части – это издевательство! Я хочу все серии немедленно
- "Я вчера до 1 ночи смотрела, потому что невозможно оторваться! Жду выход второй части!"
- "Как переждать этот месяц?"
- "У нас нет света, и у нас есть тепло, у нас нет тепла, то "Бриджертоны" согреют наши сердца"
- "Даже отсутствие света не помешает премьере"
- "Очень крутой сезон, я сегодня кайфонула!"
- "Надеюсь увидеть Кресиду в следующих сериях, хотя бы эпизодически. Как и Энтони с Кейт"
- "Так грустно, что у Пенелопы другой голос"
Что известно о сюжете 4-го сезона "Бриджертонов"?
- Премьера четвертого сезона "Бриджертонов" разделена на две части.
- Первая часть вышла 29 января, а вторая запланирована на 26 февраля.
- Основной сюжет разворачивается вокруг Бенедикта Бриджертона и Софи Бек и их любви.
- Параллельно показано, как развиваются события в жизни других Бриджертонов, а также в изысканном мире аристократии – на работе прислуги, горничных и других помощников дома.
- Сезон снимали в Великобритании, как и все предыдущие части.