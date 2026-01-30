Наступні серії вийдуть 26 лютого 2026 року. Поки глядачі чекають продовження, можна ознайомитися з першими відгуками українських шанувальників, які вони залишають під публікаціями на Netflix.ua.

Радимо Коли вийдуть всі епізоди 4-го сезону "Бріджертонів" на Netflix

Що пишуть українці про 4 сезон "Бріджертонів"?

У мережі вже з'явилася велика кількість коментарів від тих, хто встиг переглянути перші чотири епізоди четвертого сезону. Більшість глядачів засмучені тим, що решту серій можна буде побачити лише у лютому. Перші епізоди сильно заінтригували шанувальників, і багатьом уже не терпиться дізнатися, як розвиватиметься історія Бенедикта Бріджертона та Софі Бек.

Деякі глядачі зазначають, що навіть вимкнення світла в Україні не завадить їм переглянути нові епізоди. Інші ж відчувають брак улюблених персонажів із попередніх сезонів, зокрема Ентоні і Кейт, а також Кресіди.

Ось, що пишуть українці:

"Вже 4 серії залетіли на одному диханні, як тепер до 26 лютого жити"

"Ділити частини – це знущання! Я хочу всі серії негайно

"Я вчора до 1 ночі дивилась, бо неможливо відірватись! Чекаю вихід другої частини!"

"Як перечекати цей місяць?"

"У нас немає світла, та в нас є тепло, у нас нема тепла, то "Бріджертони" зігріють наші серця"

"Навіть відсутність світла не завадить прем'єрі"

"Дуже крутий сезон, я сьогодні кайфонула!"

"Сподіваюсь побачити Кресіду в наступних серіях, бодай епізодично. Як і Ентоні з Кейт"

"Так сумно, що у Пенелопи інший голос"

Що відомо про сюжет 4-го сезону "Бріджертонів"?