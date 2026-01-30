Наступні серії вийдуть 26 лютого 2026 року. Поки глядачі чекають продовження, можна ознайомитися з першими відгуками українських шанувальників, які вони залишають під публікаціями на Netflix.ua.
Що пишуть українці про 4 сезон "Бріджертонів"?
У мережі вже з'явилася велика кількість коментарів від тих, хто встиг переглянути перші чотири епізоди четвертого сезону. Більшість глядачів засмучені тим, що решту серій можна буде побачити лише у лютому. Перші епізоди сильно заінтригували шанувальників, і багатьом уже не терпиться дізнатися, як розвиватиметься історія Бенедикта Бріджертона та Софі Бек.
Деякі глядачі зазначають, що навіть вимкнення світла в Україні не завадить їм переглянути нові епізоди. Інші ж відчувають брак улюблених персонажів із попередніх сезонів, зокрема Ентоні і Кейт, а також Кресіди.
Ось, що пишуть українці:
- "Вже 4 серії залетіли на одному диханні, як тепер до 26 лютого жити"
- "Ділити частини – це знущання! Я хочу всі серії негайно
- "Я вчора до 1 ночі дивилась, бо неможливо відірватись! Чекаю вихід другої частини!"
- "Як перечекати цей місяць?"
- "У нас немає світла, та в нас є тепло, у нас нема тепла, то "Бріджертони" зігріють наші серця"
- "Навіть відсутність світла не завадить прем'єрі"
- "Дуже крутий сезон, я сьогодні кайфонула!"
- "Сподіваюсь побачити Кресіду в наступних серіях, бодай епізодично. Як і Ентоні з Кейт"
- "Так сумно, що у Пенелопи інший голос"
Що відомо про сюжет 4-го сезону "Бріджертонів"?
- Прем'єра четвертого сезону "Бріджертонів" розділена на дві частини.
- Перша частина вийшла 29 січня, а друга запланована на 26 лютого.
- Основний сюжет розгортається навколо Бенедикта Бріджертона та Софі Бек і їхнього кохання.
- Паралельно показано, як розвиваються події у житті інших Бріджертонів, а також у вишуканому світі аристократії – на роботі прислуги, покоївок та інших помічників дому.
- Сезон знімали у Великій Британії, як і всі попередні частини.