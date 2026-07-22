Ее не узнали: как выглядит "девушка Бонда" Фамке Янссен спустя 30 лет после премьеры

В Голливуде достаточно ненадолго исчезнуть с красных дорожек, и по возвращении обязательно появятся заголовки о том, что вас "не узнать". Похоже, для звезд стареть до сих пор считается почти нарушением правил.

Как пишет HELLO, именно так отреагировали поклонники на появление 60-летней Фамке Янссен – той самой Ксении Онатопп из фильма "Золотой глаз", которая в свое время стала одной из самых ярких "девушек Бонда" и которой восхищались как мужчины, так и женщины.



Фамке Янссен / Фото Getty Images



Актриса редко появляется на публике, но на этот раз посетила премьеру сериала "Cape Fear" в Нью-Йорке. Для мероприятия она выбрала блестящее мини-платье, туфли Mary Jane и сделала ставку на естественный макияж.

После выхода фильма "Золотой глаз" в 1995 году Янссен быстро стала звездой Голливуда. Впоследствии ее популярность только укрепили роли во франшизе "Люди Икс", а также в сериалах "Части тела", "Черный список" и "Как избежать наказания за убийство".



Фамке Янссен / Фото Getty Images



Кстати, сама Фамке неоднократно признавалась, что никогда не любила определение "девушка Бонда". Она не хотела, чтобы женщину воспринимали как некое дополнение. Именно поэтому она сознательно сделала Ксению Онатопп не просто эффектной красавицей, а персонажем, которого зрители помнят и спустя три десятилетия.

Говоря о будущем франшизы об агенте 007, актриса призналась, что хотела бы видеть больше сильных женских злодеек. И, учитывая ее собственную героиню, она точно знает, о чем говорит.

Кроме того, недавно поклонники заметили на прогулке звезду фильма "Тельма и Луиза" – она выглядела потрясающе.