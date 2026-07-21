Как сообщает HELLO, звезда культового фильма "Тельма и Луиза" Джина Дэвис просто опубликовала новое фото в инстаграме – и заставила поклонников повнимательнее присмотреться к цифре в паспорте.



Джина Дэвис на прогулке / Фото из инстаграма актрисы



На снимке 70-летняя актриса прогуливается по живописному городку с мороженым в руке. Цветочное платье с кружевом, соломенная шляпа и ни малейшего намека на кризис возраста.

Актриса призналась, что никогда еще не чувствовала себя настолько уверенно.

"Я думаю, это замечательно. С каждым годом я нравлюсь себе все больше. И даже думаю, что с каждым годом выгляжу все лучше", – сказала актриса.

По ее словам, с возрастом приходит очень приятный бонус – ты просто перестаешь волноваться из-за цифр.

Где сейчас Джина Дэвис

Напомним, что сейчас актриса снимается в сериале "Бороуз" от Netflix. Она играет харизматичную жительницу элитного пансионата для пожилых людей, который, конечно же, скрывает немало мрачных секретов. Ведь как иначе – это же не каталог садовой мебели.

Но больше всего актрису порадовало другое. Ее героиня заводит роман с мужчиной, который почти на три десятилетия моложе.

По словам Дэвис, ее партнер Карлос Миранда оказался "просто мечтой".

"Быть сексуальной в моем возрасте? Такое случается нечасто. А тут еще и значительно более молодой мужчина. Это было весело", – с улыбкой говорит актриса.

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