5 знаменитых актеров, которые страдали от тяжелой депрессии

Очень многие известные личности страдали от депрессии. Многие из них делятся этим опытом с людьми, чтобы помочь тем, кто находится в подобной тяжелой ситуации. Среди таких звезд: Брэд Питт, Хью Лори и другие.

Узнайте в материале Кино 24, кто еще попал в список, почему актеры боролись с таким тяжелым психологическим состоянием и как им это удалось.

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Мировые актеры, которые боролись с депрессией

Вентворт Миллер

Актер из сериала "Побег" поделился, что когда-то почти совершил самоубийство из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В свои ранние годы он считал себя "отклоненцем", убежденным, что ни его родные, ни друзья не смогут понять его и отвернутся от него, если узнают о его истинной сущности.

Ума Турман

Актриса переживала сильные трудности в своей личной жизни. Звезда была замужем несколько раз, снова и снова начинала новые отношения, но не смогла построить нормальные отношения. Она постоянно обвиняла себя за это, и эти мысли мешали ей спокойно жить. Актриса считала, что она несовершенна и начались проблемы с самооценкой.

После посещения психоаналитика она радикально изменила свое отношение к себе. И избавилась от негативных мыслей, активно занимаясь йогой.

Брэд Питт

Этот жизнерадостный мужчина имел депрессию 90-е годы. Он не понимал, как взаимодействовать со славой, как правильно себя вести и с кем общаться. В поисках выхода он выбрал курение марихуаны, изоляцию от людей, употребление алкоголя и переедание. В конце концов его спасло путешествие: он отправился в путешествие в Марокко, посетил несколько стран, прекратил сосредотачиваться на своих страхах и пришел в себя.

После развода с Анджелиной и потери связи с детьми он также сталкивался с сильной депрессией. Питту помог психотерапевт.

Джим Керри

Известный комик также известен своей борьбой с депрессией. То, что человек развлекает публику, не обязательно свидетельствует о том, что его собственная жизнь является легкой и беззаботной. До того как Джим стал известным, его жизнь была тяжелой. И сейчас он время от времени переживает приступы "черной меланхолии". Керри смог преодолеть эту тоску благодаря антидепрессантам и консультациям психотерапевта.

Хью Лори

Известный врач Хаус также неоднократно переживал приступы негативных мыслей. Сейчас Лори убежден, что самое ужасное в депрессии – это то, что твое ужасное настроение влияет на семью. Ради жены и детей Хью обратился к психотерапевтам для получения помощи и смог преодолеть свою тоску.