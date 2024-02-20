Дізнайтесь в матеріалі Кіно 24, хто ще потрапив до списку, чому актори боролися із таким важким психологічним станом і як їм це вдалось.

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Світові актори, які боролись із депресією

Вентворт Міллер

Актор з серіалу "Втеча" поділився, що колись майже вчинив самогубство через свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. У свої ранні роки він вважав себе "відхиленцем", переконаним, що ні його рідні, ні друзі не зможуть зрозуміти його та відвернуться від нього, якщо дізнаються про його істинну сутність.

Ума Турман

Актриса переживала сильні труднощі у своєму особистому житті. Зірка була у шлюбі кілька разів, знову і знову розпочинала нові відносини, але не змогла побудувати нормальні стосунки. Вона постійно обвинувачувала себе за це, і ці думки заважали їй спокійно жити. Акторка вважала, що вона недосконала і почались проблеми з самооцінкою.

Після відвідування психоаналітика вона радикально змінила своє відношення до себе. І позбавилася негативних думок, активно займаючись йогою.

Бред Пітт

Цей життєрадісний чоловік мав депресію 90-ті роки. Він не розумів, як взаємодіяти зі славою, як правильно поводитися і з ким спілкуватися. У пошуках виходу він обрав куріння марихуани, ізоляцію від людей, вживання алкоголю та переїдання. Врешті-решт його врятувала подорож: він вирушив у подорож до Марокко, відвідав кілька країн, припинив зосереджуватися на своїх страхах і прийшов до тями.

Після розлучення з Анджеліною та втрати зв'язку з дітьми він також стикався із сильною депресією. Пітту допоміг психотерапевт.

Джим Керрі

Відомий комік також відомий своєю боротьбою з депресією. Те, що людина розважає публіку, не обов'язково свідчить про те, що її власне життя є легким і безтурботним. До того, як Джим став відомим, його життя було важким. І зараз він час від часу переживає напади "чорної меланхолії". Керрі зміг подолати цю тугу завдяки антидепресантам та консультаціям психотерапевта.

Х'ю Лорі

Відомий лікар Хаус також неодноразово переживав напади негативних думок. Наразі Лорі переконаний, що найжахливіше в депресії – це те, що твій жахливий настрій впливає на сім'ю. Заради дружини та дітей Х'ю звернувся до психотерапевтів для отримання допомоги та зміг подолати свою тугу.