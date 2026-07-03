Некоторые из них до сих пор счастливы в отношениях, тогда как другие любовные истории по разным причинам подошли к концу. В материале 24 Канала рассказываем, кто из известных актеров нашел свою любовь во время съемок фильмов и сериалов.

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Кто из известных актеров познакомился прямо на съемках?

Ханде Эрчел и Керем Бюрсин

Турецкие актеры Ханде Эрчел и Керем Бюрсин познакомились на съемках популярного сериала "Постучи в мою дверь", который приобрел популярность далеко за пределами Турции.



Ханде Эрчел и Керем Бюрсин / Фото из инстаграма

Между ними возникли настоящие чувства, и это было заметно даже зрителям. Актеры были в отношениях примерно до конца 2021 года, однако впоследствии их история любви завершилась.

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк

Известные украинские актеры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк познакомились на съемках сериала "Бессмертник". Впоследствии они начали встречаться, а в 2019 году поженились. На протяжении многих лет супруги остаются надежной опорой друг для друга, в том числе и во время непростых испытаний, связанных со здоровьем Екатерины.

Недавно они поделились еще одной радостной новостью – супруги ждут первенца. О своей беременности Екатерина Тишкевич рассказала в интервью Алине Доротюк.

Люк Томпсон и Харриет Кейнс

Люк Томпсон и Харриет Кейнс вместе снимались в популярном сериале "Бриджертоны". Хотя в сериале они не играли влюбленную пару, в реальной жизни их связывают романтические отношения. В то же время точно неизвестно, именно ли на съемках этого сериала они сблизились, ведь актеры были знакомы еще до начала работы над проектом.

Однако именно после премьеры "Бриджертонов" об их романе стало известно широкой публике.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Одна из самых известных голливудских пар – Анджелина Джоли и Брэд Питт – познакомилась на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Именно во время работы над картиной между ними возникла симпатия, которая впоследствии переросла в отношения. Пара была вместе более десяти лет, поженилась и воспитывала детей.



Анджелина Джоли и Брэд Питт / Кадр из фильма

Однако впоследствии их история любви завершилась громким и затяжным разводом, сопровождавшимся судебными тяжбами.