"Каким счастьем было обнять его": Ада Роговцева показала щемящее фото с Диановым

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева показала удивительное фото с защитником Азовстали Михаилом Диановым. На фото она его крепко обнимает со слезами на глазах.

85-летняя Ада Роговцева каждый день молится и надеется, что из российского плена вернутся все украинские воины. Она верит в победу и будет праздновать ее вместе с украинскими защитниками, нашими героями.

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Ада Роговцева заняла бойца Азову Михаила Дианова

Миша. Михаил Дианов. Каким счастьем было обнять его! Какой честью! Я молюсь и мечтаю обнять каждого, кто сейчас в плену!

– поделилась Роговцева.

Ада Роговцева с Михаилом Диановым / Фото из фейсбука актрисы

Что известно о морпехе Михаиле Дианове

Недавно вместе с другими защитниками Азовстали, освободили и морпеха Михаила Дионова. Сегодня он в интервью рассказывает о страшных преступлениях русской армии и мечтает, чтобы все пленные вернулись домой целыми. Пока морского пехотинца ждет долговременное лечение за рубежом. После этого он планирует открыть в Украине мастерскую по обработке металла. Михаил Дианов / Коллаж 24 канала

Реакция сети

"Ада Роговцева, вы наша Берегиня! Вот вы "Мишаню" обняли так, словно вся Украина прижала!";

"Обнимаете нашего воина за всех нас, украинцев! Слава Богу, наши защитники потихоньку возвращаются из ада";

"Госпожа Адо, видела фотографию глазами, а плакало сердце! Мать прижимает к сердцу своего сына, обнимает руками, сердцем, душой, материнской любовью и любви этой хватит на всех наших украинских сыновей!";

"Невероятная женщина с большим сердцем, несмотря на то, что вы известна на всю Украину актриса, отдаете всю свою материнскую любовь нашим дорогим мальчикам, низкий поклон вам и героям";

"Пусть эти объятия, крепкие и одновременно нежные, будут от нас всех, кто так ждал возвращения Михаила и его собратьев. Пусть все военнопленные вернутся в свои дома и родные";

"Без слез смотреть невозможно, а слезы лить не хочется. Спасибо нашим защитникам".

Напомним, ранее, 26 августа, Ада Роговцева писала о том, что ее внук Алексей на войне. Она его публично приветствовала и опубликовала черно-белое фото, на котором занимает Алексея. Кроме этого призналась, как ей тяжело, что не может этого сделать сейчас.