Актриса заявила в эфире 5 канала, что российская армия вызывает только отвращение и ненависть. Она ворует, уносит и убивает мирных людей. Оставляет за собой только смерть.

Читайте также Расплата будет страшной и не для одного поколения, – Ада Роговцева обратилась к россиянам

Россиянам никто не простит зверства, – Роговцева

По словам народной артистки, мы должны преодолеть страх, но ненависть – не стоит. "Проклинать – грех, но не проклинать оккупантов невозможно", – сказала она.

Мы все проклинаем каждого, кто поднял руку на украинца, сбрасывает бомбы, нажимает кнопку пуска ракеты и расстреливает наших людей. Так действуют звери и ублюдки, а не люди,

– подчеркнула Роговцева.

Несмотря на это, актриса отметила, что устала от войны. По ее словам, люди изнурены необычным общением, некомфортным существованием и оторванностью от дома. Ада Роговцева все равно призвала украинский народ быть милосердными и терпеливыми друг к другу.

Украинцы всегда были интеллигентной нацией, и мы доказываем это. Будьте благодарны и вежливы с теми, кто помогает украинской армии,

– подчеркнула Роговцева.

Кроме того, она дополнила, что в России никогда не было интеллигенции, сейчас идет борьба между добром и злом. Но господство злобы не сможет никогда победить.

К теме – Буча – свидетель зверств российских захватчиков: смотрите видео