Акторка заявила в ефірі 5 каналу, що російська армія викликає лише огиду і ненависть. Вона краде, забирає та вбиває мирних людей. Залишає за собою лише смерть.

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Росіянам ніхто не пробачить звірства, – Роговцева

За словами народної артистки, ми маємо побороти страх, але ненависть – не варто. "Проклинати – гріх, але не проклинати окупантів неможливо", – сказала вона.

Ми всі разом проклинаємо кожного, хто підняв руку на українця, скидає бомби, натискає кнопку пуску ракети й розстрілює наших людей. Так діють звірі та виродки, а не люди,

– наголосила Роговцева.

Попри це, акторка зазначила, що втомилася від війни. За її словами, люди виснаженні незвичним спілкуванням, некомфортним існуванням і відірваністю від дому. Ада Роговцева однаково закликала український народ бути милосердними та терпеливими одне до одного.

Українці завжди були інтелігентною нацією, і ми доводимо це. Будьте вдячні й ввічливі з тими, хто допомагає українській армії,

– підкреслила Роговцева.

Крім цього, вона доповнила, що в Росії ніколи не було інтелігенції, зараз триває боротьба між добром та злом. Але панування злості не зможе ніколи перемогти.