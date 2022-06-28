Актриса американского сериала "Скорая помощь" утонула в реке: что известно о трагедии

Мэри Мара, известная своей ролью Лоретты Мир в сериале "Скорая помощь", погибла. Ее тело обнаружили в реке в городе Нью-Йорк.

Актриса погибла в возрасте 61 года. Считается, что Мэри посещала сестру и занималась спортом в реке. Сейчас ее тело отправили на разрез. Предварительное расследование не показало признаков насильственной смерти.

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Мэри Мара утонула в реке

Мэри Мара известна своими работами в сериалах "Детектив Нэш Бриджес", "Скорая помощь", "Закон и порядок: Специальный корпус", "Части тела" и десятках других телешоу и фильмов, утонула в воскресенье, 25 июня, в реке Святого Лаврентия на мыс Винсент, Нью-Йорк.

Расследование по причинам утопления продолжается.

Представитель семьи сообщил, что Мара остановилась в летнем доме своей сестры Марты Мары в Сиракузах. Недвижимость выходит на реку вне села Кейп-Винсент, в районе Тысячи островов, где река Святого Лаврентия разделяет Канаду и США.

Что известно о Мэри Мару

Мара дебютировала в 1989 году в фильме "Убийство в стиле преппи". Наиболее известна ролью Лоретты Мир, сочувствующей бедной проститутки и матери-одиночке, в сериале NBC "Скорая помощь".

Она также сыграла убийцу-психопатку в детективной драме CBS "Мыслить как преступник", а также уязвимую взрослую дочь эмоционально отстраненного комика Билли Кристала в фильме 1992 года "Мистер Субботний вечер". Ее комедийная работа также включала "Любовное зелье № 9", ее дебют в художественном фильме, в роли молодой проститутки.

Ее последнее появление было в фильме 2020 Break Even.

Что известно о Мэри Мару: смотрите видео