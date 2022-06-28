Стивен Кинг уже не в первый раз выражает поддержку Украине и посвящает свои сообщения в твиттере именно украинцам. В них осуждает войну России против Украины, называет Путина убийцей и показывает свои фотографии с украинской символикой.

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Стивен Кинг назвал ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге терактом

В новом сообщении Кинг отреагировал на ракетный удар, который российские оккупанты нанесли по ТРЦ в Кременчуге, Полтавской области. Действия России он признал терактом, а свое сообщение окончил лозунгом "Слава Украине".

Российские удары по украинским гражданским объектам – это, в сущности, террористические атаки. Слава Украине!

– написал Кинг.



Стивен Кинг назвал ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге терактом / Скриншот твита

Минобороны Украины ответило на твит Кинга

В комментариях к твиту "короля ужасов" отозвалось немало пользователей, разделяющих с Кингом его позицию. Более того, сообщение писателя прокомментировало Минобороны Украины.

Стивен, россияне хуже всех чудовищ в ваших романах,

– отметило Минобороны.



Минобороны Украины ответило на твит Кинга / Скриншот сообщения

Как Стивен Кинг поддерживает Украину: коротко о главном

В начале полномасштабного вторжения россиян Кинг саркастически отметил , что Путин теперь имеет дело с Байденом, а не с Трампом. По словам писателя, президент России действует слишком дерзко перед США, забыв, что страной правит не Трамп.

28 февраля "король ужасов" публично заявил , что поддерживает Украину. В твиттере Кинг опубликовал первое фото в футболке с надписью I stand with Ukraine. Позже появлялись подобные фотографии в кепке с символическими для Украины лозунгами. Кроме того, писатель решил не продолжать контакт с российскими издательствами.

Также писатель призвал разрушить стену дезинформации, построенной российскими властями. Для этого он предложил перейти за хештегом "Путин лжет", через который можно пересмотреть доказательства преступлений главы Кремля.

Это война Путина. От его рук гибнут женщины и дети. Важно, чтобы россияне понимали, что происходит. Очень важно разрушить стену дезинформации,

– написал Стивен Кинг.

В апреле легендарный фантаст поделился ссылкой на клип песни "Не говорю прощай" певице Lama со словами: "Послушайте для удовольствия, в то время как Украина сопротивляется".

Во второй месяц войны Кинг обратился к Путину, где предупредил его о предстоящем поражении в российско-украинской войне: "Продолжай. Украина опустошит вашу сокровищницу и обескровит вас".

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