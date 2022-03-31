Свое новое сообщение в твитере "король ужасов" снова посвятил Украине. В частности, писатель саркастически предупредил Путина, что конец уже близок.

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Стивен Кинг обратился к Путину и еще раз поддержал Украину

Продолжай, Влад. Украина опустошит вашу сокровищницу и обескровит вас,

– написал Стивен Кинг.

Кроме того, американский писатель решил не продлевать контракты с российскими издательствами. А 28 февраля выложил в сеть фото в футболке с украинской символикой и лозунгом I stand with Ukraine, то есть "Я поддерживаю Украину".