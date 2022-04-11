"Король ужасов" поделился ссылкой на клип песни "Не кажу прощай" певицы Lama, а поклонники творчества Кинга устроили флешмоб. Каждый в комментариях начал публиковать ссылки на другие украинские песни, среди которых "Вільні люди" группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", "Знаєшь, як болить" Lama, " Гаряча і гірка " Талиты Кум и т.д.

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Стивен Кинг посоветовал своим фанам послушать песню "Не говорю прощай" певицы Lama

Послушайте для удовольствия, в то время как Украина сопротивляется,

– написал он.

Певица Lama уже отреагировала на такую ​​поддержку Кинга и отметила: "Значит не зря я перечитала все Ваши книги, Мистер Кинг".

Как известно, композиция "Не кажу прощай" посвящена украинским защитникам и защитницам. Кроме этого, на днях певица представила новую песню о борьбе украинского народа "Сильні люди".

Реакция сети

"Любимый писатель с 14 лет";

"Этот таймлайн, когда "король ужасов" рекомендует песни любимой певицы";

"Класс";

"Мои кумиры";

"У Кинга такой же хороший вкус как и у нас";

"Привет! Вы наша гордость";

"Спасибо за поддержку";

"Вы не зря! Спасибо за творчество, магическое Lama!".