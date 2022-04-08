Оливия Домбровская появилась в классической ленте Стивена Спилберга в 1993 году в возрасте всего трех лет. А вот ее красное пальто стало единственным цветом в черно-белом оскароносном фильме "Список Шиндлера".

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Ее героиня, маленькая еврейская девочка, помогла спасти жизнь более 1200 евреев, отправленных в нацистские концлагеря в 1943 году.

Она всегда была символом надежды. Пусть она будет такой снова,

– поделилась Оливия.

Оливия Дабровски из "Списка Шиндрела" помогает переселенцам в Польше.

Оливия Домбровская сообщила подписчикам в социальных сетях, что координирует группу добровольцев, помогающих беженцам на польской границе.

В инстаграме она опубликовала фотографию, где в желтой световозвращающей куртке стоит на границе, а за ней выстраивается очередь из автобусов.

Я ничего не жду и никто из нашей группы волонтеров не хочет слышать "спасибо", мы просто делаем свою работу. Я сделаю все, что я смогу, я никогда не забуду эти лица и глаза. К этому нельзя подготовиться, можно только вообразить,

– сказала она.



Оливия Дабровски из "Списка Шиндлера" помогает переселенцам в Польше / Фото из инстаграма актрисы

Кроме того, Оливия отметила, что на границе тихо, никто не кричит и не плачет. Она дополнила: "Они кричат ​​внутри, и это то, что я не могу забыть. И если мне нужно сделать то, что делала девочка в красном пальто, пусть так и будет".

Помощь на границе – это одно, но людям нужна работа и школы для их детей,

– объяснила она.

Ранее девушка публиковала информацию о том, что Россия разбомбила Яворовский военный полигон , всего в 20 километрах от Польши. "Так близко! Мне страшно, но я еще больше захотела помогать беженцам". Особенно тронули маленькие дети, и она дополнила: "Эти дети… Боже мой, я еле сдерживаю слезы".

5 апреля она открыла счет в иностранной валюте, который, по ее словам, "готов принимать пожертвования для украинских беженцев". Она продолжила: "Я назвала эту благотворительную акцию #НадеждадляУкраины, потому что сейчас нам больше всего нужна надежда".

Что известно о фильме "Список Шиндлера"

Лента рассказывает о реальной фигуре в истории – Оскара Шиндлера. Во время Второй мировой войны директор фабрики под прикрытием сторонника Гитлера приезжает в оккупированную Польшу и спасает тысячи евреев от неминуемой гибели. Отвага одного человека, не побоявшегося последствий своих действий, и отчаяние тех, кто был обречен на смерть: фильм "Список Шиндлера" не может оставить равнодушным никого.