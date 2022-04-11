"Король жахів" поділився посиланням на кліп пісні "Не кажу прощай" співачки Lama, а шанувальники творчості Кінга влаштували флешмоб. Кожен у коментарях почав публікувати посилання на інші українські пісні, серед яких "Вільні люди" гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", "Знаєш, як болить" Lama, "Гаряча і гірка" Таліти Кум тощо.

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Стівен Кінг порадив своїм фанам послухати пісню "Не кажу прощай" співачки Lama

Послухайте для задоволення, у той час, як Україна чинить опір,

– написав він.

Співачка Lama вже відреагувала на таку підтримку Кінга і зазначила: "Значить не дарма я перечитала всі Ваші книги, Містере Кінг".

Як відомо, композиція "Не кажу прощай" присвячена українським захисникам та захисницям. Крім цього, днями співачка презентувала нову пісню про боротьбу українського народу "Сильні люди".

Реакція мережі

"Улюблений письменник з 14 років";

"Цей таймлайн, коли "король жахів" рекомендує пісні улюбленої співачки";

"Клас";

"Мої кумири";

"У Кінга такий же гарний смак як і у нас";

"Вітаю! Ви наша гордість";

"Дякуємо за підтримку";

"Ви не дарма! Дякую за творчість, магічна Lama!".

Світові зірки продовжують висловлювати підтримку Україні. Серед них Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Браян Кокс, Віра Фарміга та інші. Раніше Стівен Кінг публікував фото з українською символікою та вирішив не продовжувати контракти з російськими видавництвами.