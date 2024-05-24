Актриса "Бриджертонов" сделала признание об откровенных сценах в сериале: "Это моя идея"
Первая часть третьего сезона "Бриджертонов" вышла на Netflix 16 мая. Этот сериал является одним из самых ожидаемых в этом году. В этом сезоне авторы сосредоточились на истории Пенелопы Фезерингтон и ее усилиях найти себе мужа.
Никола Кохлан, которая уже третий сезон подряд играет роль Пенелопы, сделала откровенное признание. В этом сезоне актриса решила проявить себя и дать отпор всем, кто травил ее за внешность.
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Никола Кохлан о своей роли в 3 сезоне "Бриджертонов"
В третьем сезоне "Бриджертонов" особое внимание зрителей привлекла 37-летняя Никола Кохлан. Для актрисы этот сезон стал еще одной возможностью выразить себя и распространить свои собственные послания на широкую общественность. В частности, Кохлан решила снова ответить всем, кто критиковал ее за внешность в течение жизни.
Актриса рассказала, что лично обратилась к создателям сериала с просьбой добавить больше обнаженных сцен для своей героини. Она активно сотрудничала с авторами, чтобы сделать эти моменты в ленте как можно более откровенными.
Это было моей идеей добавить в сюжет больше обнаженных сцен. Я просто подумала: когда мне будет 80, я пересмотрю эти кадры и вспомню, как чертовски сексуально я выглядела,
– сказала Никола Кохлан.
Также актриса отметила, что получила значительную поддержку от Люка Ньютона, который исполнил роль Колина Бриджертона.
В общем, миссия актрисы в третьем сезоне заключалась не только в раскрытии своей героини, но и в том, чтобы подчеркнуть, что бодишейминг в современном мире недопустим.
О чем третий сезон "Бриджертонов"
Новый сезон посвящен Пенелопе Фезерингтон, которая наконец открывает свое сердце для любви. После длительного путешествия возвращается Колин и встречает свою подругу Пенелопу.
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Однако их отношения не такие дружеские, как прежде. Чтобы снова завоевать приязнь подруги, Колин предлагает ей помощь в поиске будущего мужа. Однако, в процессе этого поиска, Колин понимает, что к Пенелопе он чувствует нечто гораздо большее.