Нікола Кохлан, яка уже третій сезон поспіль грає роль Пенелопи, зробила відверте зізнання. У цьому сезоні акторка вирішила проявити себе та дати відсіч усім, хто цькував її за зовнішність.

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Нікола Кохлан про свою роль у 3 сезоні "Бріджертонів"

У третьому сезоні "Бріджертонів" особливу увагу глядачів привернула 37-річна Нікола Кохлан. Для акторки цей сезон став ще однією можливістю виразити себе та поширити свої власні послання на широкий загал. Зокрема, Кохлан вирішила знову відповісти всім, хто критикував її за зовнішність протягом життя.

Акторка розповіла, що особисто звернулася до творців серіалу з проханням додати більше оголених сцен для своєї героїні. Вона активно співпрацювала з авторами, щоб зробити ці моменти в стрічці якнайбільше відвертими.

Це було моєю ідеєю додати в сюжет більше оголених сцен. Я просто подумала: коли мені буде 80, я передивлюся ці кадри та згадаю, як до біса сексуально я виглядала,

– сказала Нікола Кохлан.

Також акторка зазначила, що отримала значну підтримку від Люка Ньютона, який виконав роль Коліна Бріджертона.

Загалом, місія акторки у третьому сезоні полягала не лише у розкритті своєї героїні, а й у тому, щоб підкреслити, що бодішеймінг у сучасному світі є недопустимим.

Про що третій сезон "Бріджертонів"

Новий сезон присвячений Пенелопі Фезерінгтон, яка нарешті відкриває своє серце для кохання. Після тривалої подорожі повертається Колін і зустрічає свою подругу Пенелопу.

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Однак їхні відносини не такі дружні, як колись. Щоб знову завоювати приязнь подруги, Колін пропонує їй допомогу у пошуку майбутнього чоловіка. Проте, у процесі цього пошуку, Колін розуміє, що до Пенелопи він відчуває щось значно більше.