Снималась в "Возвращении Мухтара": кто такая Екатерина Тишкевич, на днях попавшая в реанимацию

Украинская актриса Екатерина Тишкевич уже много лет борется с соматоформной головной болью. На днях она попала в реанимацию. Известно, что Екатерина находится сейчас в крайне тяжелом состоянии.

Оказалось, что в Тишкевиче развился сепсис – опасная дисфункция внутренних органов. Поэтому страдают легкие, печени и сердце девушки. Известно, что медики уже несколько дней пытаются привести ее в чувство. Что известно об актрисе и откуда появилась у нее болезнь –расскажет 24 Канал.

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Кто такая Екатерина Тишкевич

Екатерина Тишкевич появилась на свет в Киеве в 1994 году. Ее семья – медики, поэтому родители хотели, чтобы Катя пошла по их стопам. Однако уже в 10 лет девушка сказала родным, что хочет быть актрисой. Одно время она занималась в театральной студии.

Тишкевич пыталась проявить себя как модель. Ей даже удалось выиграть конкурс "Мини-мисс жемчужина Юга" в Одессе. А еще – девушка пробовала себя в роли ведущей – вела программу "Только для девушек" на одесском телевидении. Но после попыток в разных сферах, поняла, что хочет быть актрисой.

Для этого Екатерина поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Еще будучи студенткой, старалась делать первые шаги в профессии. Тишкевич дебютировала в спектакле "В поисках радости", где сыграла роль отрицательного персонажа Елены.



Екатерина Тишкевич / Фото из инстаграмма актрисы

Позже девушка появилась в украинском кино. Она стартовала с эпизодической роли в сериале "Женский врач". К тому же актриса снялась в популярном сериале "Возвращение Мухтара" и медицинском сериале "Скорая помощь".

Первую большую роль в кино Екатерина сыграла в сериале "Бессмертник"

О болезни актрисы

Екатерина Тишкевич сообщила в июне 2022 года о том, что борется с нестерпимой головной болью. Она отметила, что это длится уже восьмой год. Тогда девушка говорила, что врачи не могут поставить диагноз.

По словам Екатерины, они с мамой-врачом обошли всех медиков в Украине. Девушка попробовала все традиционные и нетрадиционные методы лечения. Но это не дало результата. К тому же ей приходилось принимать каждый день по 17 таблеток, чтобы снять боль.



Тишкевич в больнице / Фото из инстаграмма актрисы

Впоследствии актриса планировала пройти диагностику в Германии и даже собирала средства в соцсетях для лечения. Требовалось больше, чем 11 тысяч евро, чтобы найти причину головной боли. Однако девушка передумала ехать в Германию. Она сказала, что отправится с этой проблемой в Данию, поскольку там лучшие специалисты по головным болям. Но ей отказали в диагностике.

Тогда Екатерина нашла новую клинику в Италии и ожидала подтверждения от профессора, чтобы выехать из Украины на лечение. Впрочем, с Италией тоже не сложилось.

После нескольких неудачных попыток в сентябре прошлого года она написала, что начинает экспериментальное лечение в новой киевской клинике. Тогда ей сделали первую тестовую процедуру. Но по словам актрисы, потребовалось время, чтобы оценить действие такого метода.



Тишкевич в киевской клинике / Фото из инстаграмма актрисы

В Украине ей поставили диагноз "соматоформная головная боль, вызванная функциональной поломкой мозга". Актриса объяснила, что болезнь проявляется из-за нарушения биохимии мозга после родовой травмы. В детстве девушке был поставлен диагноз ДЦП, но симптомы начали проявляться только через 20 лет.

Тишкевич прописали соответствующие лекарства. Также она проходила курс психотерапии и делала физические упражнения. Некоторое время актриса не давала о себе слышать. Однако летом этого года Екатерина распространила фотографии с острова Бали в Индонезии. Она написала, что пытается принимать свое состояние, медитировать и не принимать таблетки.



Тишкевич на Бали / Фото с инстаграмма актрисы

На днях стало известно, что у Екатерины Тишкевич обнаружили сепсис. Девушка уже несколько дней находится в реанимации. Медики пытаются ее спасти.

Муж актрисы поделился, что они вложили в лечение уже почти 350 тысяч гривен, но этого еще недостаточно. Он попросил людей перечислить средства, чтобы помочь Екатерине выздороветь.