Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу знаменитости. Поэтому врачи уже седьмой день пытаются спасти ее жизнь.

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Екатерина Тишкевич в реанимации

Украинские актеры и муж звезды рассказали о состоянии здоровья Екатерины. Выяснилось, что у нее развился сепсис.

Наша коллега, Катя Тишкевич, уже седьмые сутки находится в реанимации, где врачи отчаянно борются за ее жизнь. Что стало причиной сепсиса до сих пор не известно, но уже и не важно, потому что самое главное сейчас справиться с его последствиями. Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу,

– написала Ольга Сумская.

Из-за тяжелого состояния актрисе требуется немало средств для лечения. В частности, ее близкие заплатили уже более 350 тысяч гривен.

"На сегодня мы уже оплатили за ее лечение почти 350000 тысяч, но состояние до сих пор остается крайне тяжелым", – добавила Сумская.

Кто такая Екатерина Тишкевич