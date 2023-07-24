В ноябре 2022 года звезда говорила о том, что собирается уехать из Украины на зиму. После этого Тишкевич почти исчез из сети. Где сейчас актриса и как себя чувствует – читайте дальше.
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Куда исчезла актриса Екатерина Тишкевич
Как сообщила звезда, основной ее аккаунт в инстаграм заблокировали за разжигание вражды, так что через 3 месяца после этого она создала резервный. Екатерина объяснила свое отсутствие тем, что не имела ресурса на введение соцсетей, а также не могла порадовать новостями о ее лечении.
Обещать не пропадать с инста-жизни не буду, потому что дни по настроению бывают очень разные,
– призналась она.
Екатерина сейчас находится на Бали и именно там учится принимать свою болезнь и состояние. Впрочем, звезда не перестает верить, что однажды утром проснется и не будет чувствовать боль. "Делаю для этого многое. Успехи уверены – я уже 3 недели без таблеток вообще и кардинального ухудшения не наблюдаю", – написала она.
"Напряжение в голове устойчивое, постоянное, иногда становится сильнее и переносить тяжелее. Но иногда чувствуется всего на 15% и тогда реально себя отвлечь. Конечно, это не идеальное качество жизни, но такая у меня голова", – рассказала Екатерина о своем состоянии.
Екатерина Тишкевич / Фото из инстаграма
Три года назад актриса начала медитировать и продолжает это делать. Посвящение в трансцендентальную медитацию получила в Киеве. На Бали звезда посвящает ей 20 минут утром и вечером, а также вводит некоторые новые вещи. "Эффект точно будет, – считает она, – поэтому очень советую для тех, кто задумывается над введением медитации в свою повседневную жизнь! Этот вариант супер действенный и простой".
Кто такая Екатерина ТишкевичАктриса родилась в 1994 году в семье медиков. Дебютировала в студенческие годы. Тогда Екатерина Тишкевич получила свою первую роль в театральном спектакле "В поисках радости", где сыграла отрицательного персонажа Алену. Карьеру в кино начала с работы в проекте "Женский врач", где сыграла эпизодическую роль во втором сезоне. Кроме того, снялась в детективном сериале "Возвращение Мухтара" и в украинской версии американского сериала Emergency Room "Скорая помощь". В 2015 году Екатерина сыграла главную роль в сериале "Бессмертник", а в 2019 году в сериале "Ничто не случается дважды" Оксаны Байрак.