В ноябре 2022 года звезда говорила о том, что собирается уехать из Украины на зиму. После этого Тишкевич почти исчез из сети. Где сейчас актриса и как себя чувствует – читайте дальше.

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Куда исчезла актриса Екатерина Тишкевич

Как сообщила звезда, основной ее аккаунт в инстаграм заблокировали за разжигание вражды, так что через 3 месяца после этого она создала резервный. Екатерина объяснила свое отсутствие тем, что не имела ресурса на введение соцсетей, а также не могла порадовать новостями о ее лечении.

Обещать не пропадать с инста-жизни не буду, потому что дни по настроению бывают очень разные,

– призналась она.

Екатерина сейчас находится на Бали и именно там учится принимать свою болезнь и состояние. Впрочем, звезда не перестает верить, что однажды утром проснется и не будет чувствовать боль. "Делаю для этого многое. Успехи уверены – я уже 3 недели без таблеток вообще и кардинального ухудшения не наблюдаю", – написала она.

"Напряжение в голове устойчивое, постоянное, иногда становится сильнее и переносить тяжелее. Но иногда чувствуется всего на 15% и тогда реально себя отвлечь. Конечно, это не идеальное качество жизни, но такая у меня голова", – рассказала Екатерина о своем состоянии.



Екатерина Тишкевич / Фото из инстаграма

Три года назад актриса начала медитировать и продолжает это делать. Посвящение в трансцендентальную медитацию получила в Киеве. На Бали звезда посвящает ей 20 минут утром и вечером, а также вводит некоторые новые вещи. "Эффект точно будет, – считает она, – поэтому очень советую для тех, кто задумывается над введением медитации в свою повседневную жизнь! Этот вариант супер действенный и простой".