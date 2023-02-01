Голливудская звезда Эбигейл Бреслин вышла замуж за парня из Одессы – волшебные фото со свадьбы

Американская актриса Эбигейл Бреслин, известная по фильму "Маленькая мисс Счастье", вышла замуж 28 января. Ее избранником стал парень, родившийся в Одессе Айра Кунянски.

Человек родился в Украине в еврейской семье, но уже долго проживает в Лос-Анджелесе. Известно, что он занимается криптотрейдингом.

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Актриса Эбигейл Бреслин вышла замуж за одессита Айра Кунянски

Романтические отношения у пары начались в 2017 году. Они встречались 5 лет и женились 28 января. Звезда опубликовала волшебные фото со свадьбы в своих соцсетях.

Вышла замуж за лучшего друга,

– написала звезда в инстаграме.

Эбигейл Бреслин вышла замуж за одессита Айра Кунянские / Фото из инстаграма актрисы

31-летний одессит Айра Кунянски на своей странице в инстаграме поделился также фотографией, на которой он и Бреслин празднуют с друзьями в свадебном наряде, и написал: "Люблю свою вторую половинку".

Эбигейл Бреслин вышла замуж за одессита Айра Кунянские / Скриншот публикации мужчины

Эбигейл Бреслин родилась 14 апреля 1996 года в Нью-Йорке. В 3 года начала сниматься в рекламных роликах, а дебютировала на большом экране в 2002 году, когда ей было всего 6 лет. Она сыграла роль в фильме "Знаки" режиссера М. Найт Шьямалана. В 10 лет актриса сыграла роль неловкой девочки Олив Гувер, мечтающей о победе в конкурсе красоты, в фильме "Маленькая мисс Счастье" от режиссеров Валери Ферис и Джонатаном Дейтона. За этот фильм звезда была номинирована на Оскар-2006 в категории "Лучшая актриса второго плана". Звезда также известна своими работами в фильмах "Выразительно, возможно", "Королевы крика" и франшизе "Зомбиленд".

Несколько актеров, в частности Эль Феннинг, Ниси Нэш-Беттс, Дебра Мессинг, Оливия Манн, Изабель Фурман, Анна-София Робб, Розарио Доусон и Сара Хайланд, поздравили Бреслин через инстаграммы со свадьбой.