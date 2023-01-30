Биографический фильм о Мадонне закрыли после того, как руководители студии Universal Pictures были озадачены ее "цирковыми проделками" в социальных сетях. Об этом сообщил инсайдер из Голливуда, сообщает издание The Sun.

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Universal Pictures отменила фильм о Мадонне из-за откровенных образов в соцсетях

В честь 40-летия своей карьеры 64-летняя Мадонна подготовила для поклонников грандиозное появление на итальянской обложке издания Vanity Fair в провокативном образе Девы Марии. По случаю этой юбилейной даты звезда устраивает большой тур с ее легендарными хитами, который официально начнется 15 июля 2023 года в Ванкувере в Канаде.

Там поклонники должны увидеть документальную ленту о ее жизни, однако ее не будет. Провокативная фотосессия для глянца не только оскорбила чувство верующих, но я стала последней каплей в доверии с компанией Universal Pictures.

Кроме этого, как сообщил инсайдер, звезда стремилась получить "полный контроль" над съемками, что явилось серьезным препятствием для проекта.

Мадонна сделала только хуже, ведя себя странно в соцсетях во время всего этого процесса. Она подписала контракт на съемку этого фильма, и это должно было стать для нее сигналом к тому, чтобы прекратить цирковые выходки, перестать гоняться за ругательствами, а просто остановиться и привести фильм в порядок.

– сказал инсайдер.

"Ее забавные сообщения в инстаграме всегда являются приманкой для ее преданных фанатов, но они не сыграли хорошую роль на Universal. Боссы студии следили за тем, что Мадонна преподавала в течение этих месяцев, когда она должна была писать, и были удивлены", – продолжил он.

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Напомним, в 2021 году о Мадонне получился биографический фильм Madame X. Одним из его авторов стал украинец Саша Кисюга. Основой документального фильма было мировое турне Мадонны Madame X, которое звезда устроила в честь одноименного студийного альбома.