Премия "Кино для взрослых" ежегодно отмечает проекты, которые находят отклик у взрослых зрителей. Награды вручают "фильмам-победителям, снятым взрослыми и для взрослых". Movies for Grownups Awards основали в 2002 году с целью поощрить Голливуд снимать больше фильмов о людях старше 50 лет.
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Лауреаты премии "Кино для взрослых"
На 21-й церемонии награждения лучшим фильмом назвали боевик "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, а актеры Джейми Ли Кертис, Мишель Ео и Брендан Фрейзер по версии жюри премии добились наибольших успехов в карьере.
Аланом Камминг, уже не впервые проводивший церемонию награждения, открыл вечер музыкальным номером в честь возвращения мероприятия после пандемии, пошутив: "Так приятно вернуться туда, где мы полагаемся: в модный зал в Беверли-Хиллз".
Звезда "Топ Ган: Мэверик" Глен Пауэлл вручил финальную награду вечера за лучший фильм продюсеру фильма Джерри Брукхаймеру.
Я безгранично благодарен миллионам поклонников всех возрастов, особенно взрослой аудитории, которые вышли из дома, чтобы посмотреть "Топ Ган: Мэверик",
– сказал продюсер, размышляя об успехе сиквела.
"В этом сила кино, – продолжил Брукхаймер. Оно объединяет людей из всех слоев общества, чтобы поделиться опытом, чтобы привнести немного колдовства в их жизнь". Он также отметил режиссера оригинального "Топ Гана" 1986 года Тони Скотта и назвал его "визуальным гением, чье воображение продолжает вдохновлять всех нас".
"Топ Ган: Мэверик": смотрите трейлер фильма
Полный список победителей AARP Movies for Grownups Awards
- Достижения в карьере: Джейми Ли Кертис;
- Лучший фильм для взрослых: "Топ Ган: Мэверик";
- Лучшая женская роль: Мишель Ео ("Всё везде и сразу");
- Лучший актер: Брендан Фрейзер ("Кит");
- Лучшая женская роль второго плана: Джудит Айви ("Говорящие женщины");
- Лучшая мужская роль второго плана: Джадд Герш ("Фабельманы");
- Лучший режиссер: Баз Лурманн ("Элвис");
- Лучший сценарист: Кадзуо Исигуро ("Живой");
- Лучший ансамбль: "Она сказала";
- Лучший представитель разных поколений: "К";
- Лучшая история любви для взрослых: "Удачи тебе, Лео Ганде";
- Лучший документальный фильм: "Габби Гиффордс не отступит";
- Лучший иностранный фильм: "Тихая девушка" (Ирландия);
- Лучший сериал: "Старый";
- Лучшая женская роль (в сериале): Шерил Ли Ральф ("Эббот, начальная школа");
- Лучший актер (в сериале): Джефф Бриджес ("Старик");
- Лучший сериал: "Старый";
- Лучший минисериал: "Черная птица".