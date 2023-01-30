Премия "Кино для взрослых" ежегодно отмечает проекты, которые находят отклик у взрослых зрителей. Награды вручают "фильмам-победителям, снятым взрослыми и для взрослых". Movies for Grownups Awards основали в 2002 году с целью поощрить Голливуд снимать больше фильмов о людях старше 50 лет.

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Лауреаты премии "Кино для взрослых"

На 21-й церемонии награждения лучшим фильмом назвали боевик "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, а актеры Джейми Ли Кертис, Мишель Ео и Брендан Фрейзер по версии жюри премии добились наибольших успехов в карьере.

Аланом Камминг, уже не впервые проводивший церемонию награждения, открыл вечер музыкальным номером в честь возвращения мероприятия после пандемии, пошутив: "Так приятно вернуться туда, где мы полагаемся: в модный зал в Беверли-Хиллз".

Звезда "Топ Ган: Мэверик" Глен Пауэлл вручил финальную награду вечера за лучший фильм продюсеру фильма Джерри Брукхаймеру.

Я безгранично благодарен миллионам поклонников всех возрастов, особенно взрослой аудитории, которые вышли из дома, чтобы посмотреть "Топ Ган: Мэверик",

– сказал продюсер, размышляя об успехе сиквела.

"В этом сила кино, – продолжил Брукхаймер. Оно объединяет людей из всех слоев общества, чтобы поделиться опытом, чтобы привнести немного колдовства в их жизнь". Он также отметил режиссера оригинального "Топ Гана" 1986 года Тони Скотта и назвал его "визуальным гением, чье воображение продолжает вдохновлять всех нас".

"Топ Ган: Мэверик​": смотрите трейлер фильма

Полный список победителей AARP Movies for Grownups Awards