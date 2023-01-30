Премія "Кіно для дорослих" щорічно відзначає проєкти, які знаходять відгук у дорослих глядачів. Нагороди вручають "фільмам-переможцям, знятим дорослими та для дорослих". Movies for Grownups Awards заснували у 2002 році з метою заохотити Голлівуд знімати більше фільмів про людей віком понад 50 років.
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Лауреати премії "Кіно для дорослих"
На 21-й церемонії нагородження найкращим фільмом назвали бойовик "Топ Ґан: Меверік" Джозефа Косінскі, а актори Джеймі Лі Кертіс, Мішель Єо та Брендан Фрейзер за версією журі премії досягли найбільших успіхів в кар’єрі.
Аланом Каммінг, який вже не вперше проводив церемонію нагородження, відкрив вечір музичним номером на честь повернення заходу після пандемії, пожартувавши: "Так приємно повернутися туди, де ми належимо: у модний зал в Беверлі-Хіллз".
Зірка "Топ Ґан: Меверік" Глен Пауелл вручив фінальну нагороду вечора за найкращий фільм продюсерові стрічки Джеррі Брукхаймеру.
Я безмежно вдячний мільйонам шанувальників різного віку, особливо дорослої аудиторії, які вийшли з дому, щоб подивитися "Топ Ґан: Меверік",
– сказав продюсер, розмірковуючи про успіх сиквела.
"У цьому сила кіно, – продовжив Брукхаймер. Воно об'єднує людей з усіх верств суспільства, щоб поділитися досвідом, щоб привнести трохи чаклунства в їхнє життя". Він також відзначив режисера оригінального "Топ Ґана" 1986 року Тоні Скотта і назвав його "візуальним генієм, чия уява продовжує надихати всіх нас".
"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер фільму
Повний список переможців AARP Movies for Grownups Awards
- Досягнення в кар'єрі: Джеймі Лі Кертіс;
- Найкращий фільм для дорослих: "Топ Ґан: Меверік";
- Найкраща жіноча роль: Мішель Єо ("Все завжди і водночас");
- Найкращий актор: Брендан Фрейзер ("Кит");
- Краща жіноча роль другого плану: Джудіт Айві ("Жінки, що говорять");
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Джадд Герш ("Фабельмани");
- Найкращий режисер: Баз Лурманн ("Елвіс");
- Найкращий сценарист: Кадзуо Ісігуро ("Живий");
- Найкращий ансамбль: "Вона сказала";
- Найкращий представник різних поколінь: "До";
- Найкраща історія кохання для дорослих: "Удачі тобі, Лео Ґанде";
- Найкращий документальний фільм: "Габбі Гіффордс не відступить";
- Найкращий іноземний фільм: "Тиха дівчина" (Ірландія);
- Найкращий серіал: "Старий";
- Найкраща жіноча роль (у серіалі): Шеріл Лі Ральф ("Еббот, початкова школа");
- Найкращий актор (у серіалі): Джефф Бріджес ( "Старий");
- Найкращий серіал: "Старий";
- Найкращий мінісеріал: "Чорний птах".