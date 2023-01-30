Премія "Кіно для дорослих" щорічно відзначає проєкти, які знаходять відгук у дорослих глядачів. Нагороди вручають "фільмам-переможцям, знятим дорослими та для дорослих". Movies for Grownups Awards заснували у 2002 році з метою заохотити Голлівуд знімати більше фільмів про людей віком понад 50 років.

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Лауреати премії "Кіно для дорослих"

На 21-й церемонії нагородження найкращим фільмом назвали бойовик "Топ Ґан: Меверік" Джозефа Косінскі, а актори Джеймі Лі Кертіс, Мішель Єо та Брендан Фрейзер за версією журі премії досягли найбільших успіхів в кар’єрі.

Аланом Каммінг, який вже не вперше проводив церемонію нагородження, відкрив вечір музичним номером на честь повернення заходу після пандемії, пожартувавши: "Так приємно повернутися туди, де ми належимо: у модний зал в Беверлі-Хіллз".

Зірка "Топ Ґан: Меверік" Глен Пауелл вручив фінальну нагороду вечора за найкращий фільм продюсерові стрічки Джеррі Брукхаймеру.

Я безмежно вдячний мільйонам шанувальників різного віку, особливо дорослої аудиторії, які вийшли з дому, щоб подивитися "Топ Ґан: Меверік",

– сказав продюсер, розмірковуючи про успіх сиквела.

"У цьому сила кіно, – продовжив Брукхаймер. Воно об'єднує людей з усіх верств суспільства, щоб поділитися досвідом, щоб привнести трохи чаклунства в їхнє життя". Він також відзначив режисера оригінального "Топ Ґана" 1986 року Тоні Скотта і назвав його "візуальним генієм, чия уява продовжує надихати всіх нас".

"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер фільму

Повний список переможців AARP Movies for Grownups Awards