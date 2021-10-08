Для украинского режиссера это уже не первое сотрудничество с Мадонной – ранее он снял с ней короткометражный фильм в альбоме 2019 года Madonna – World of Madame X. В новом фильме в съемочном процессе ему помог португальский художник Нуно Ксико, а вместе они работают как дуэт SKNX.
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Саша Кисюга – о работе с Мадонной
26-летний украинский режиссер из Днепра поделился, что съемки фильма проходили во многих городах мира – Париже, Лос-Анджелесе, Лиссабоне.
Шоу снималось в течении нескольких ночей, но работа над редакцией фильма заняла около года. Безусловно, что работать с такими артистами, как Мадонна, сложно, но очень увлекательно. Когда осознаешь, какая на тебе ответственность, то пытаешься работать на полную! В остальном, то с Мадонной работать очень комфортно, она прилагает не менее усилий, чтобы все было на высшем уровне! За кулисами все происходило максимально органично, она очень collaborative и всегда открыта к идеям,
– рассказал Кисюга.
Саша Кисюга (слева) с Мадонной / Фото Vogue
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Что известно о фильме Madame X
Основой документального фильма было мировое турне Мадонны Madame X, которое звезда устроила в честь одноименного студийного альбома. Но турне пришлось остановить из-за травмы ноги, а затем "нагрянула" пандемия коронавируса. Впрочем, ей удалось сыграть 75 концертов в США и Европе.
Поэтому, концерт-фильм покажет все трудности и феерическое шоу Madame X. Все события в фильме будут происходить через альтер-эго артистки – Madame X, секретного агента, которая путешествует по миру, борется за свободу и "несет свет в темные места".
Фильм о Мадонне – Madame X: смотрите трейлер фильма онлайн