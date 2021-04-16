И в 62 года Мадонна охотно примеряет мини наряды, демонстрируя стройную фигуру. 15 апреля артистка впервые за несколько месяцев покинула свое имение, чтобы представить документальный фильм Madame X.

Мадонна хорошо умеет эпатировать, а потому ее карантинный выход отличился фурором. Певица устроила закрытый кинотеатральный показ своего документального фильма Madame X. Посмотреть ленту смогли только 12 ближайших друзей Мадонны, которых она решила не показывать в кадре.

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Зато артистка устроила довольно горячую фотосессию в пустом зале кинотеатра и на улице. Позировала Мадонна в ярком образе от Gucci, состоящий из мини шортов, пиджака и майки. Певица подобрала колготки в сетку, обувь на массивной платформе, что является трендовым в этом сезоне, шляпа и очки.

Я такая вся в Gucci... Показ экранизации Madame X в кинотеатров на 500 мест! Только 12 человек были там, но это было так прекрасно, увидеть все на большом экране! Не могу дождаться, чтобы показать фильм миру!

– отметила Мадонна, поблагодарив всех причастных к созданию фильма.