Мадонна длительное время побудет режиссером для одного из проектов Netflix. Певица работать над автобиографическим документальным фильмом.

В своем проекте Мадонна представит эксклюзивные кадры с ее тура Madame X, который закончился в марте 2020 года.

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Мы увидим закулисные кадры из жизни певицы. Кроме положительных моментов, нам покажут, как суперзвезда боролась с травмами бедра и колена, из-за которых она отказалась от нескольких шоу из тура.

Мадонна буквально пролила кровь, пот и слезы во время тура Madame X. И она хочет, чтобы этот документальный фильм продемонстрировал, на какие жертвы она пошла, чтобы тур состоялся,

– рассказал источник.

Ее 75-дневный тур включал в себя закрытые площадки в десятках городах. Фанатам было запрещено пользоваться телефонам, поэтому новый документальный фильм станет единственной возможностью увидеть кадры с ее шоу.

Лента выйдет через 30 лет после новаторского документального фильма Мадонны "Правда или действие", который рассказывает о ее жизни во время мирового турне "Блондинка с амбициями". В то время этот проект стал самой кассовой документальной лентой в истории.