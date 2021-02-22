Мадонна тривалий час побуде режисеркою для одного з проєктів Netflix. Співачка працюватиме над автобіографічним документальним фільмом.

У своєму проєкті Мадонна представить ексклюзивні кадри з її туру Madame X, який закінчився в березні 2020 року.

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Ми побачимо залаштункові кадри з життя співачки. Окрім позитивних моментів, нам покажуть, як суперзірка боролася з травмами стегна і коліна, через які вона відмовилася від кількох шоу з туру.

Мадонна буквально пролила кров, піт і сльози на під час туру Madame X. І вона хоче, щоб цей документальний фільм продемонстрував, на які жертви вона пішла, щоб тур відбувся,

– розповіло джерело видання.

Її 75-денний тур містив у собі закриті майданчики в десятках міст. Фанатам було заборонено користуватися телефонам, тож новий документальний фільм стане єдиною можливістю побачити кадри з її шоу.

Стрічка вийде через 30 років після новаторського документального фільму Мадонни "Правда або дія", який розповідає про її життя під час світового турне "Блондинка з амбіціями". На той час цей проєкт став найкасовішою документальною стрічкою в історії.

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