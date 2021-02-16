Стриминговий сервис Netflix начал работу над проектом о жизни и карьере певицы Бритни Спирс. Это такой себе ответ на предыдущий документальный фильм о звезде, который снимали The New York Times.

Разработку фильма возглавит Эрин Ли Карр. Режиссерка известна своими работами в правосудии за права женщин и в сети интернет.

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Но дата выхода документалки о Бритни от Netflix пока неизвестна.

Внесем ясность – 5 февраля на Hulu вышла лента Framing Britney Spears. Она рассказывает и о карьере певицы, и о влиянии славы на ее судьбу, и, конечно, об истории опеки ее отца Джеймса. Фильм получил безумную огласку в сети.

После выхода ленты к движению #FreeBritney присоединились многие голливудские звезды. Среди них: Сара Джессика Паркер, Кортни Лав, Энди Коэн, Бетт Мидлер, Дилан Миннетт, Эмбер Тэмблин и многие другие.

Опекунство над Бритни Спирс: что известно

Джеймс является опекуном певицы с 2008 года. Он контролирует все ее дела, финансы и даже личную жизнь.

Бритни Спирс пыталась добиться отмены опекунства отца, но в июле 2020 артистка проиграла суд.

Фанаты замечают скрытые закодированные сообщения с просьбой о помощи в социальных сетях Бритни. Это может свидетельствовать о чрезмерной и слишком влиятельной опеке над Спирс со стороны отца.

Но через неделю после выхода документального фильма (в феврале 2021) суд решил, что Отец Бритни Спирс Джеймс таки не сможет владеть всеми финансами дочери, потому что такое же право будет иметь ее трастовый фонд Bessemer Trust Co.

Следующие судебные заседания состоятся 17 марта и 27 апреля.