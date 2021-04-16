І в 62 роки Мадонна залюбки приміряє мінівбрання, демонструючи струнку фігуру. 15 квітня артистка вперше за кілька місяців покинула свій маєток, щоб презентувати документальний фільм Madame X.

Мадонна добре вміє епатувати, а тому її карантинний вихід відзначився фурором. Співачка влаштувала закритий кінотеатральний показ свого документального фільму Madame X. Переглянути стрічку змогли тільки 12 найближчих друзів Мадонни, яких вона вирішила не показувати в кадрі.

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Натомість артистка влаштувала досить гарячу фотосесію в порожньому залі кінотеатру та на вулиці. Позувала Мадонна у яскравому образі від Gucci, що складався із мінішортів, піджака і майки. Співачка підібрала колготи в сітку, взуття на масивній платформі, що є трендовим цього сезону, капелюх і окуляри.

Я така вся в Gucci… Показ екранізації Madame X у кінотеатрів на 500 місць! Тільки 12 людей були там, але це було так чудово, побачити все на великому екрані! Не можу дочекатись, щоб показати фільм світові!

– зазначила Мадонна, подякувавши всім причетним до створення фільму.

Відомо, що основою документального фільму було світове турне Мадонни Madame X. Концерти артистка влаштувала з нагоди виходу однойменного студійного альбому, який є 14-им у її творчості. Зупинила турне травма ноги: Мадонна тоді скасувала кілька виступів та вибачилась перед прихильниками, що фізично не може вийти на сцену. Всі труднощі і феєричне шоу увійшли до стрічки Madame X.