Племянница Джулии Робертс тайно вышла замуж: на свадьбе была самая голливудская звезда

Если фамилия Робертс у вас автоматически ассоциируется с Джулией, на этот раз есть повод немного изменить фокус. Ее племянница, актриса Эмма Робертс, официально простилась со статусом невесты и вышла замуж за своего любимого Коди Джона.

Как пишет Page Six , свадьба состоялась 26 июля в Сан-Велли (штат Айдахо). Пара была вместе четыре года, а помолвка объявила еще в 2024-м. Церемонию устроили в семейном имении жениха, пригласив только ближайших. Среди гостей, конечно, была и Джулия Робертс с мужем Дэниелом Модером. Семейный праздник без звезды "Красавицы" – это уже почти не по правилам Голливуда.



Эммы Робертс и Коди Джона оправились / Фото BACKGRID



Свадебная церемония продолжалась около 45 минут, хотя гостям запомнилась не только романтическими обетами. Из-за почти 35-градусной жары некоторые спасались от солнца под зонтиками.

Самый трогательный момент свадьбы



Эммы Робертс и вышла замуж / Фото BACKGRID



К алтарю Эмма шла не одна – за руку ее сопровождал пятилетний сын Роудс. Именно этот момент стал одним из самых эмоциональных на церемонии.

Для свадьбы актриса выбрала легкое белое шифоновое платье с высоким разрезом, а Коди Джон сделал ставку на беспроигрышную классику – черный смокинг.

История любви Эммы Робертс и Коди Джона



Эммы Робертс и Коди Джона оправились / Фото BACKGRID



О романе пары заговорили еще в 2022 году. Тогда инсайдеры рассказывали, что влюбленные не спешат с серьезными шагами, ведь Эмма, прежде всего, думала о комфорте своего маленького сына.

В июле

Джулия Робертс на свадьбе племянницы Эммы Робертс / Фото BACKGRID



В 2024 году актриса сообщила о помолвке, показав кольцо с большим бриллиантом. Публикацию она подписала с фирменной самоиронией:



"Выкладываю это сюда, пока моя мама не рассказала всем".

В отношениях с Коди Джоном Эмма была в романе с Гарретом Гедлундом, от которого родила сына. Также среди ее бывших – Эван Питерс, Алекс Петтифер, Корд Оверстрит и Гайден Кристенсен.

Напомним, недавно в третий раз женился и звезда сериала "Дневники вампира" Пол Уэсли.