Як пише Page Six, весілля відбулося 26 липня в Сан-Веллі (штат Айдахо). Пара була разом чотири роки, а заручини оголосила ще у 2024-му. Церемонію влаштували в родинному маєтку нареченого, запросивши лише найближчих. Серед гостей, звісно, була і Джулія Робертс із чоловіком Деніелом Модером. Родинне свято без зірки "Красуні" – це вже майже не за правилами Голлівуду.



Емми Робертс і Коді Джона оджружились / Фото BACKGRID



Весільна церемонія тривала близько 45 хвилин, хоча гостям запам'яталася не лише романтичними обітницями. Через майже 35-градусну спеку дехто рятувався від сонця під парасольками.

Найзворушливіший момент весілля



Емми Робертс івийшла заміж / Фото BACKGRID



До вівтаря Емма йшла не сама – за руку її супроводжував п'ятирічний син Роудс. Саме цей момент став одним із найемоційніших на церемонії.

Для весілля акторка обрала легку білу шифонову сукню з високим розрізом, а Коді Джон зробив ставку на безпрограшну класику – чорний смокінг.

Історія кохання Емми Робертс і Коді Джона



Емми Робертс і Коді Джона оджружились / Фото BACKGRID



Про роман пари заговорили ще у 2022 році. Тоді інсайдери розповідали, що закохані не поспішають із серйозними кроками, адже Емма насамперед думала про комфорт свого маленького сина.

У липні

Джулія Робертс на весіллі племінниці Емми Робертс / Фото BACKGRID



2024 року акторка повідомила про заручини, показавши каблучку з великим діамантом. Публікацію вона підписала з фірмовою самоіронією:



"Викладаю це сюди, поки моя мама не розповіла всім".

До стосунків із Коді Джоном Емма була у романі з Гарретом Гедлундом, від якого народила сина. Також серед її колишніх – Еван Пітерс, Алекс Петтіфер, Корд Оверстріт і Гайден Крістенсен.

Нагадаємо, нещодавно втретє одружився й зірка серіалу "Щоденники вампіра" Пол Веслі.



