Актриса Катя Кузнецова отказалась сниматься в России: повлиял ли на это решение отец

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которую все знают по ролям в лентах "Анка из Молдаванки", "Кухня", "Бешеная свадьба 2", много лет строила карьеру в России. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения заявила свою четкую позицию в поддержку Украины

Актриса переехала из России и сказала, что не собирается возвращаться и строить карьеру там. Некоторые колеблются в радикальности слов Екатерины и предполагают, что на такое ее решение мог повлиять отец – эксдинамовец Олег Кузнецов.

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Кузнецова ответила, повлиял ли на ее решение отец

Актриса призналась, что отец не влиял никак на ее решение. Для нее все было очевидно, она не собиралась сидеть в России, пока ее родные в Украине подмечают ракеты над своим домом. Кузнецова проживала в России в течение 13 лет, но после начала полномасштабной войны в Украине решила прекратить все связи со страной-агрессором. Она переехала вместе со своим мужем-россиянином в Испанию. Сейчас Кузнецова разделяет свое время между двумя странами и часто навещает своих родителей в Киеве.

Что интересно, отец не настаивал на том, чтобы дочь приехала в Украину, более того, он просил, пока есть реальная угроза в Киеве, побыть в Испании, в то время, когда Катя Кузнецова уж очень хотела к родным.

Кроме того, Олег Кузнецов не заставлял дочь уехать из России, признается Екатерина.

Это было чисто мое решение. И в тот момент мне хотелось поскорее приехать к родителям. Все было совсем. У отца не было какого-нибудь весомого решения. Я дочь своего отца. В некоторых вопросах очень радикальна. Я рада, что я здесь и могу быть рядом с ним,

– рассказала Екатерина.

Екатерина Кузнецова отреклась от России

Актриса поделилась, что никогда не стремилась получить российское гражданство. Она всегда громко и уверенно говорила, что она украинка. И, признается, уехала в Россию только ради карьеры.

Я четко понимала, что я – украинка, приехавшая туда работать. Я всегда гордилась, что я – украинка. Приходила на пробы и говорила, что училась там и там. Никогда не было с этим проблем. Я хотела реализации, работы и я все получила. В Киеве бывала часто, а там просто работала,

– рассказала Кузнецова.

Но полномасштабное вторжение поставило точку для нее и ее мужа, который, к слову, имеет российское гражданство.

Екатерина Кузнецова встречается с россиянином

По словам Екатерины, ее муж приговаривал путинскую диктатуру еще до 24 февраля и не хотел жить в России.

Он мне сказал: "Кать, я не хочу жить в России". Хотя он россиянин. Он сказал: "Я не могу жить в стране, где все так устроено, где нет свободы". Это была его личная драма, его личная история,

– поделилась Кузнецова.

Потому они не рассматривали возможность оставаться в России слишком долго. Начало полномасштабной войны в Украине ускорило их планы переезда. Сейчас Екатерина живет на 2 страны, в Испании у нее муж и друзья, а в Украине – родные и работа.

Интервью Екатерины Кузнецовой: смотрите видео онлайн