Акторка переїхала з Росії та сказала, що не збирається повертатись та будувати кар'єру там. Дехто вагається у радикальності слів Катерини й припускає, що на таке її рішення міг повпливати батько – ексдинамівець Олег Кузнєцов.

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Кузнєцова відповіла, чи вплинув на її рішення батько

Акторка зізналась, що батько не впливав ніяк на її рішення. Для неї все було очевидно, вона не збиралася сидіти у Росії, поки її рідні в Україні помічають ракети над своїм будинком. Кузнецова проживала в Росії протягом 13 років, але після початку повномасштабної війни в Україні вирішила припинити всі зв'язки з країною-агресором. Вона переїхала разом зі своїм чоловіком-росіянином до Іспанії. Зараз Кузнецова поділяє свій час між двома країнами та часто відвідує своїх батьків у Києві.

Що цікаво, батько не наполягав на тому, щоб донька приїхала в Україну, ба більше, він просив, поки є реальна загроза в Києві, побути в Іспанії, у той час, коли Катя Кузнєцова уже дуже хотіла до рідних.

Окрім того, Олег Кузнєцов не змушував доньку поїхати з Росії, зізнається Катерина.

Це було суто моє рішення. І в той момент мені хотілося якнайшвидше приїхати до батьків. Все було остаточно. У батька не було якогось вагомого рішення. Я донька свого батька. У деяких питаннях дуже радикальна. Я рада, що я тут і можу бути поруч із ним,

– розказала Катерина.

Катерина Кузнєцова зреклася Росії

Акторка поділилась, що ніколи не прагнула отримати російське громадянство. Вона завжди гучно і впевнено говорила про те, що вона українка. І, зізнається, поїхала в Росію тільки заради кар'єри.

Я чітко розуміла, що я – українка, яка приїхала туди працювати. Я завжди пишалася, що я – українка. Приходила на проби й говорила, що вчилася там і там. Ніколи не було з цим проблем. Я хотіла реалізації, роботи, і я все отримала. У Києві бувала часто, а там просто працювала,

– розказала Кузнєцова.

Але повномасштабне вторгнення поставило крапку для неї та її чоловіка, який, до слова, має російське громадянство.

Катерина Кузнєцова зустрічається з росіянином

За словами Катерини, її чоловік засуджував путінську диктатуру ще до 24 лютого і не хотів жити в Росії.

Він мені сказав: "Кать, я не хочу жити в Росії". Хоча він росіянин. Він сказав: "Я не можу жити в країні, де все так влаштовано, де немає свободи". Це була його особиста драма, його особиста історія,

– поділилась Кузнєцова.

Тому вони не розглядали можливість залишатися в Росії надто довго. Початок повномасштабної війни в Україні прискорив їхні плани переїзду. Зараз Катерина живе на 2 країни, в Іспанії у неї чоловік та друзі, а в Україні – рідні та робота.

Інтерв'ю Катерини Кузнєцової: дивіться відео онлайн